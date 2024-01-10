أحكام رادعة ضد 3 متهمين بإختلاس بضائع من جهة عملهم

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، حكمها ضد 3 موظفين عموميين، متهمين بإختلاس بضائع من جهة عملهم.

وجاء الحكم كالأتي: معاقبة المتهم الأول بالسجن المؤبد، وتغريمه مبلغ مليون و700 ألف جنيه، كما عاقبت المحكمة المتهم الثاني بالسجن المشدد 7 سنوات، وتغريمه 700 ألف جنيه، ومعاقبة المتهم الثالث بالسجن 3 سنوات وتغريمه 800 ألف جنيها.



تفاصيل القضية

كانت النيابة أحالت المتهمين الى محكمة الجنايات لانهم في الفترة من 1يوليو 2015 حتى 30 سبتمبر 2018 اختلس المتهمون بضائع ومنتجات غذائية مقدرة بإجمالى ثلاثة ملايين وأربعمائة واحد وثلاثين ألفًا وخمسمائة واثنين وأربعين جنيهًا وثلاثة وسبعين قرشًا، والمملوكة لجهة عملهم.

المتهم الأول اختلس من عهدته مليون و765 ألف و290 جنيهًا، كما اختلس المتهم الثاني 897 ألفًا و183 جنيهًا، بينما اختلس الثالث 890 ألفًا و80 جنيهًا.

بصفتهم موظفيين عموميين من أمناء الودائع بإحدى فروع الشركة المصرية لتجارة الجملة، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، اختلسوا أموالا وجدت في حيازتهم بان اختلسوا قيمة بضائع ومنتجات غذائية مقدرة بإجمالى ثلاثة ملايين وأربعمائة واحد وثلاثين الف وخمسمائة واثنين وأربعين جنيها وثلاثة وسبعين قرشا، والمملوكة لجهة عملهم الا أنهم احتبسوها لأنفسهم بنية تملكهم.



وأدانت المحكمة المتهمين بارتكاب جريمة الاختلاس، وعاقبت المتهم الأول بالسجن المؤبد، والثاني بالسجن المشدد 7 سنوات، والثالث بالسجن 3 سنوات.

