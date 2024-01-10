قرار جديد ضد نجل شقيق برلماني متهم بقتل مواطن في السلام

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، تأجيل محاكمة نجل شقيق برلماني متهم بإنهاء حياة آخر طعنًا بسكين لحدوث مشاجرة بينهما لحضور شاهدة الإثبات وسماع أقوالها في الحادث.

شهدت الجلسة، تغيب شاهدة الإثبات (الفتاة الشاهدة بموقع الحادث ونشب الخلاف بين المتهم والمجني عليه) علي الواقعة للمرة الثالثة بجلسة المحاكمة.

وكان القاضي فى الجلسة الماضية اكد علي وجودها وتم استدعائها رسميا ووقعت على محضر استدعائها للشهادة،ولم تحضر اليوم ايضا للجلسة وجاء في أمر الإحالة أنه خلال أبريل 2023 وبدائرة قسم شرطة السلام نشبت مشاجرة بين ن.أ 22 سنة وأحمد. ع 19 سنة بسبب خلافهما حول الارتباط بفتاة.

تفاصيل قتل طالب على يد نجل شقيق برلماني

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم تربص بالمجني عليه وما أن رآه حتى طعنه طعنة نافذة بسكين في البطن والصدر فأحدثت إصابته التي أودت بحياته.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بوجود مشاجرة ومتوفى بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول طالب، مقيم دائرة القسم توفى متأثرًا بإصابته بجرح طعنى نافذ بالصدر، وطرف ثان طالب مقيم بذات الناحية بسبب خلاف بينهما، قام على إثرها الطرف الثانى بالتعدي على الطرف الأول بالضرب، باستخدام سلاح أبيض "مطواه" نتج عن ذلك إصابته المشار إليها والتى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.







