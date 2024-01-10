الأربعاء 10 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أمم أفريقيا .. مصر في مواجهة موزمبيق بأولى الجولات الأحد المقبل

أمم أفريقيا
أمم أفريقيا

يستعد المنتخب الوطني لملاقاة نظيره موزمبيق في تمام السابعة من مساء يوم الأحد المقبل 
على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي بمدينة أبيدجان بكوت ديفوار، لحساب منافسات الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.
 

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وغادرت بعثة المنتخب الوطني الأول أمس الثلاثاء مطار القاهرة الدولي متوجهة إلى كوت ديفوار استعدادًا المشاركة في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام خلال الفترة من 13 يناير الجاري إلى 11 فبراير المقبل.
ويتواجد المنتخب الوطني في المجموعة الثانية من المنافسات رفقة “غانا ، كاب فيردي والرأس الأخضر”.

قائمة مصر في المنافسات ..

وضمت القائمة النهائية التي سيخوض بها منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية، وأعلن عنها البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب الفراعنة خلال وقت سابق ، كلا من: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي - عمر كمال - محمد هاني - أحمد حجازي - علي جبر - أحمد سامي - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم  - محمد حمدي - أحمد فتوح - مروان عطية - مهند لاشين- محمد النني - محمود حمادة - حمدي فتحي - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه- مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.

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