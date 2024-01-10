ورشة عمل للصحفيين بالإسكندرية تناقش توصيات الاتحاد الأوروبي بتبني الإعلام قضايا المياه

أوصت ورشة عمل الصحفيين والإعلاميين التي نظمها الاتحاد الأوروبي بالإسكندرية، بضرورة اهتمام الإعلام بقضايا المياه وتدريب جيل جديد من الصحفيين وتشجيعهم على صناعة محتوى صحفي وإعلامي يعبر عن التحديات التي تواجه قضايا المياه في مصر، وزيادة مهاراتهم في كتابة التقارير الصحفية وتحرير المقالات حول قضايا المياه بطريقة مؤثرة واحترافية، وتزويدهم بالأدوات البحثية والمصادر الموثوقة التي يمكنهم من خلالها الحصول على المعلومات الدقيقة.

وتناولت الورشة مناقشة المواضيع المهمة والقضايا الحساسة في الوقت الحالي التي تمس المياه.

وهدفت الورشة الإعلامية، والتي شارك فيها كل من الإعلامية شهيرة أمين خبير أساسي في مشروع الاتحاد الأوروبي، ولمياء راضي سفير نوايا حسنة في قطاع المياه، والصحفي عبد المجيد عبد الرازق المستشار الإعلامي لمشروع الاتحاد الأوروبي، والدكتور طارق عبد الله خبير اتصالات، إلى تزويد الصحفيين والإعلاميين بالمعرفة والأدوات اللازمة لتغطية الموضوعات المتعلقة بالمياه بشكل شامل ومتخصص، كما شملت الورشة محاضرات تعليمية وجلسات نقاشية من قبل خبراء في مجال المياه والإعلام.

وتم خلال الورشة أيضا إتاحة الفرصة للمشاركين بالتعرف على أفضل الممارسات العالمية وتبادل الخبرات في هذا الصدد.

يذكر أنه جاءت الورشة انطلاقا من الدور الحاسم للصحافة في التوعية والتثقيف بشأن هذه القضية الملحة، خاصة مع تزايد التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر