20 يناير.. إغلاق التقديم لجائزة جامعة جنوب الوادي

أعلن الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم الأربعاء، عن فتح باب التقديم لجائزة جامعة جنوب الوادي الداخلية للتميز الحكومي والتي يتنافس فيها منسوبو الجامعة للتأهل لتمثيل الجامعة بجائزة مصر للتميز الحكومي التي تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وبيّن رئيس الجامعة، أن التقديم للجائزة يتم على الرابط الخاص على صفحة الجائزة على موقع جامعة جنوب الوادي فى الفترة من 8 حتى 20 يناير الجارى.

وأشار إلى أن مجالات الجائزة تتناول أفضل كلية متميزة - أفضل مشروع للإبداع والابتكار - أفضل فريق عمل حكومي - أفضل مدير عام - أفضل إدارة - وأفضل موظف حكومي وذلك من كافة قطاعات الجامعة.

وأردف رئيس الجامعة، أن التقدم مفتوح في جميع الجوائز السابقة أمام جميع منسوبي الجامعة عدا جائزتي أفضل موظف وأفضل مدير ومدير عام حيث يقتصر التقدم لها على أصحاب المراكز الخمسة الأولى بجائزة جامعة جنوب الوادي للقيادي الإداري المثالي والموظف المثالي في دورتها الأولى والتي سبق التقدم لها هذا العام.

وتابع إنه سيتم منح الفائزين مكافآت مالية وشهادات تقدير من الجامعة ويتم تصعيد الفائزين للتنافس على المستوى القومي في جائزة مصر للتميز الحكومي في نسختها الرابعة.

وشدد رئيس الجامعة، على ضرورة تبني معايير جائزة مصر للتميز الحكومي في إدارة الجائزة بالجامعة وأشار الدكتور طارق الكاشف مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة أن الهدف من الجائزة تحفيز روح التنافس والتميز وتكريم المتميزين وتشجيع أفكارهم الإبداعية بما يدعم قيم العطاء والانتماء.