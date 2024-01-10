ياسر عمر: وزير الزراعة يوافق على عودة "كارت الفلاح الذكي"

صرح النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بأن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وافق على إعادة تشغيل "كارت الفلاح الذكي"حتي نهاية فبراير القادم، والذي كانت قد انتهت مدته في ديسمبر الماضي لجميع الفلاحين علي مستوي الجمهورية، مضيفا: "تقدمنا بالعديد من الطلبات إلى وزير الزراعة".

وأوضح النائب ياسر عمر أنه تابع مع وزير الزراعة حتي انتهت الوزارة من جميع الموافقات مع الشركه المنفذه لإصدار البطاقات وموافقة الجهات المختصة وبالتالي يحق لجميع الفلاحين والمزارعين علي مستوي الجمهورية صرف الأسمدة الخاصه بهم للموسم الشتوي من الجمعيات الزراعية التابعة لهم بداية من اليوم وحتي نهاية فبراير القادم لأصحاب الكروت والبطاقات المنتهية في ديسمبر الماضي.

ياسر عمر: الحكومة المصرية بدأت في التحول الرقمي والميكنة الزراعية

وأكد ياسر عمر أن الحكومة المصرية بدأت في التحول الرقمي والميكنة الزراعية في كل ما يتعلق بالزراعة والفلاح المصري بإصدار كارت الفلاح الذكي، حيث تم إتاحة استبدال البطاقة الورقية للحيازة الزراعية بالكارت الذكي متضمناً حيازة المزارع للأرض الزراعية والمحاصيل عليها بما يمكنه من الحصول علي كميات الأسمدة المناسبة للزراعة الخاصة بها وهو المرتبط ببيانات الفلاح من خلال الرقم القومي كما يتيح الكارت من خلال البيانات المسجلة عليه من تحديد الأرض وحجم الإنتاج ويحد من إهدار منظومة الدعم للمزارعين وأصحاب الحيازات الزراعية

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن مميزات كارت الفلاح هو تكوين قاعدة بيانات لكل الحيازات الزراعية علي مستوي الجمهورية وحصرها وكذالك يتضمن بيانات تفصيلية عن المحاصيل الزراعية للمزارعين وكذالك وصول الدعم إلي مستحقيه للفلاحين من أسمده وبذور وغيرها من الأسمدة الزراعية وكذلك الحصول علي قروض ميسرة من خلال الكارت.

كما أشار ياسر عمر إلى هتمام الدولة بالفلاح المصري وتلبية احتياجاته من الأسمدة في مواعيدها المحددة الشتوية والصيفية.