السعودية تطلق 5 إقامات مميزة لجذب أصحاب المواهب والمستثمرين

أعلنت المملكة العربية السعودية، الأربعاء، عن إطلاق 5 فئات جديدة للإقامة المميزة، في خطوة تستهدف جذب المزيد من أصحاب المواهب والمستثمرين، وتمكين الاقتصاد الوطني من خلال إيجاد الوظائف، ونقل المعرفة، بحسب ما أعلنه مركز الإقامة المميزة، ونقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقال رئيس مجلس إدارة مركز الإقامة المميزة، ماجد بن عبدالله القصبي، إن فئات الإقامة المميزة الخمسة الجديدة هي: إقامة كفاءة استثنائية، وإقامة موهبة، وإقامة مستثمر أعمال، وإقامة رائد أعمال، وإقامة مالك عقار.

وقال القصبي: "إن هذه الخطوة تشكل تعبيرا عمليا لتوجهات المملكة المستقبلية نحو اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والاستثمار في قطاعات جديدة.

وأضاف أن "المنتجات الخمسة للإقامة المميزة، ستوفر لحامليها فرصة الاستقرار والعمل في المملكة، وتفتح الأبواب لكل من يشكِّل قيمةً مضافةً للاقتصاد الوطني، ليكونوا شركاء في المساهمة في رؤية المملكة 2030".

وبحسب البيان، فإن إقامة "كفاءة استثنائية" صممت لتمنح لكل كفاءة إدارية وصحية وعلمية وبحثية، ممن لديهم المهارات أو الخبرات النوعية أو كبار التنفيذيين الذين يسهمون في نقل المعرفة إلى الكوادر الوطنية، فيما صُممت إقامة "موهبة" للمواهب والمتخصصين في المجالات الثقافية والرياضية، ليكونوا جزءا من الحراك الثقافي والرياضي والتطور المستمر ، في حين صُممت إقامة "مستثمر أعمال" للمستثمرين الراغبين بالاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة في المملكة.

وتُمنح إقامة "رائد أعمال" لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الرائدة وذات الأفكار المبتكرة والإبداعية الراغبين في إطلاق أعمالهم أو تطوير شركاتهم الناشئة في المملكة، في حين خُصصت إقامة "مالك عقار" لمالكين العقار الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة والاستقرار في المملكة.

وتتيح الإقامات الجديدة للحاصلين عليها إمكانية مزاولة الأعمال التجارية، وتملك العقارات والانتفاع بها، والحصول على تصريح عمل لحاملها وكذلك أفراد أسرته، واستضافة ودعوة الأقارب، والإعفاء من المقابل المالي للمرافقين، واستقدام العمالة المنزلية، وامتلاك وسائل النقل مثل المواطنين، والتنقل من وإلى المملكة بدون تأشيرة.