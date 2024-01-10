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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

سليمان: بادجي معروض علينا وجميع لاعبي الدوري يرغبون بالإنضمام للزمالك

أحمد سليمان
أحمد سليمان

أكد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن جميع اللاعبين في الدوري المصري لديهم الرغبة في الإنضمام للقلعة البيضاء.

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أضاف أحمد سليمان في تصريحات تلفزيونية، أن كل لاعبي مصر يريدون الانضمام لنادي الزمالك بعيدًا عن لاعبي الأهلي، نادي الزمالك جذاب ومع بداية الدوري مرة أخرى لا أجد مكان أضع به رعاه جدد من كثرتهم.
 

أليو بادجي


وواصل، "أليو بادجي لاعب الأهلي السابق معروض علينا وهو "مكسر" الدنيا في فرنسا ونفكر في الأمر حاليًا".


وأضاف: بنفكر نعيد لاعبينا المعارين ومنهم حسام أشرف واسامه فيصل، واحمد محمود، وحمدي علاء، لابد من الاتفاق مع الانديه لنعيد المعارين، لانه لا يوجد بند يسمح بقطع الإعارة. 
 

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