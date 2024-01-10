عاجل
عاجل.. الحوثيون يصدرون بيان بعد استهداف سفينة أمريكية
الأربعاء 10 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

ضبط قضيتين لتهريب البضائع جمركيًا

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

 

 أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:

 

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع الجمركية : ضبط قضيتين.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة: ضبط قضية.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (2073) مخالفة مرورية متنوعة. 

فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (26) قضية.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (203) حكم قضائى متنوع.

فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (4) قضايا.

 

مواد متعلقة

ضبط 1542 مخالفة للسيارات لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

حملات أمنية مكثفة للتصدي للخارجين على القانون

تحرير 25 ألف مخالفة مرورية خلال يوم

كشف حقيقة اعتداء طالب على 3 فتيات في كفر الشيخ

تحرير 183 مخالفة للمحال غير الملتزمة بقرار الغلق

ضبط 170 دراجة نارية مخالفة على الطرق السريعة
الجريدة الورقية