النقيب العام يجري جولة تفقدية لغرف المحامين بمحكمة قنا

أجرى عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية لغرف واستراحات المحامين بمحكمة قنا الابتدائية، استمع خلالها للمحامين، وسط ترحاب من محامي قنا، بالنقيب العام.

وخلال تواجده باستراحة المحامين، استقبل عبدالحليم علام، المستشار إسماعيل زناتي، رئيس محكمة قنا الابتدائية ـ رئيس الاستئناف، الذي جاء إلى استراحة المحامين، للترحيب بعبدالحليم علام، نقيب المحامين، خلال تواجده وسط المحامين بمحكمة قنا.

وفي البداية الجولة رحب أحمد العيادي، نقيب قنا، بعلام مؤكدًا أن نقيب المحامين له بصمات واضحة في كافة المجالات النقابية منذ توليه منصب نقيب المحامين.



ومن جانبه وعد عبدالحليم علام، محامي قنا، بأنه خلال أيام قليلة سيكون هناك لقاء معهم في استراحة المحامين بمبنى مجلس الدولة، منوهًا إلى أنه أخذ وعد مكتوب باستلام مقر المحامين بمجلس الدولة بقنا، وسوف يتم استلامه وتأثيثه بالشكل الذي يليق بالمحامين.

وخلال حديث نقيب المحامين، مع محامي قنا، جاء المستشار إسماعيل زناتي، رئيس محكمة قنا الابتدائية، إلى استراحة المحامين، للترحيب بالنقيب.

وبعدها وجه نقيب المحامين، الشكر لرئيس محكمة قنا لتشريفه لمحامي قنا داخل استراحة المحامين، مؤكدًا أنه يوجد عهد جديد بين جناحي العدالة، مبنى على الاحترام والتقدير.

ومن جانبه، رحب المستشار إسماعيل زناتي، رئيس محكمة قنا، بالنقيب العام، بأعضاء مجلس النقابة العامة، وبكل الحضور، مؤكدًا أن هناك تعاون كبير بين جناحي العدالة، ومكتبه مفتوح أمام جميع المحامين لتذليل كافة العقبات التي تواجههم.



وفي ختام الجولة، أهدت نقابة محامين قنا، نقيب المحامين درعًا تذكريا تقديرًا لمجهوداته في خدمة المحامين والمحاماة.