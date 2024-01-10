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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

تظاهرة بالآلاف في رام الله رفضاً لزيارة وزير الخارجية الأمريكي

تظاهرة في رام الله
تظاهرة في رام الله

كشفت  وسائل إعلام فلسطينية، ظهر اليوم الأربعاء، عن انطلاق تظاهرة بالآلآف في رام الله رفضاً لزيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وذلك بسبب مواقف الولايات المتحدة الأمريكية الداعمة للعدوان الإسرائيلي على غزة، والرافضة لوقف إطلاق النار.

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وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد استقبل بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، لإجراء مباحثات حول التطورات في غزة والضفة.

وفي وقت سابق، قال بلينكن، إنه من الممكن أن ينتهي الصراع في قطاع غزة غداً، ولكن بشرط واحد، إذا ألقت حركة حماس الفلسطينية سلاحها وأطلقت سراح الرهائن.

وأضاف بلينكن خلال مؤتمر صحفي عقب زيارته لإسرائيل، إن “أمريكا تريد نهاية سريعة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، الذي تسبب في سقوط الكثير من الضحايا، والكثير من المعاناة”.

وتابع "كان بإمكان حماس إنهاء هذا الأمر في 8 أكتوبر لو ألقوا أسلحتهم وأطلقوا سراح الرهائن.. ومرة أخرى، يمكن أن ينتهي هذا غدا إذا اتخذت حماس هذه القرارات".

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