تحرير 72 محضراً تموينيا لأصحاب المخابز البلدية بالمنيا

شنت مديرية التموين بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمود يوسف وكيل الوزارة ، حملات تموينية مكثفة على أصحاب المخابز البلدية ، للتأكيد من جودة إنتاج رغيف الخبز ، من حيث الوزن والمواصفات الفنية .

وأعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن تمكن الحملات التموينية ضبط 72 مخالفة تموينية متنوعة، وذلك خلال حملات تفتيشية على الأسواق والمخابز البلدية ، ومحطات توزيع الطاقة والبترول ، بهدف إحكام الرقابة والتأكد من توافر السلع الإستراتيجية ، وتطبيق القرارات التموينية ، ومنع الممارسات الإحتكارية ، والوقوف على سلامة وجودة المنتجات المعروضة ، من المواد الغذائية.

وأكد المحافظ، استمرار تكثيف الحملات الرقابية ، بالتعاون بين مديرية التموين والجهات المعنية ، لتحقيق الإنضباط للحالة العامة بالأسواق والمخابز البلدية ، مع رصد المخالفات وضبط الأسعار ضمن مبادرة "تخفيض الأسعار" تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

من جانبه، استعرض الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا ، في تقريره اليومي جهود المديرية ، حيث أسفرت الحملات عن ضبط 60 مخالفة في مجال متابعة ، ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين ، (إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - نقص وزن - عدم وجود سجلات - أخري مخابز)، و12 مخالفة في مجال متابعة الأسواق ، (عدم الإعلان عن الأسعار، عدم وجود شهادة صحية) ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.