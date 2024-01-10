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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

تحرير 72 محضراً تموينيا لأصحاب المخابز البلدية بالمنيا

الحملات التموينية
الحملات التموينية

شنت مديرية التموين بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمود يوسف وكيل الوزارة ، حملات تموينية مكثفة على أصحاب المخابز البلدية ، للتأكيد من جودة إنتاج رغيف الخبز ، من حيث الوزن والمواصفات الفنية .

وأعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن تمكن الحملات التموينية ضبط 72 مخالفة تموينية متنوعة، وذلك خلال حملات تفتيشية على الأسواق والمخابز البلدية ، ومحطات توزيع الطاقة والبترول ، بهدف إحكام الرقابة والتأكد من توافر السلع الإستراتيجية ، وتطبيق القرارات التموينية ، ومنع الممارسات الإحتكارية ، والوقوف على سلامة وجودة المنتجات المعروضة ، من المواد الغذائية.

وأكد المحافظ، استمرار تكثيف الحملات الرقابية ، بالتعاون بين مديرية التموين والجهات المعنية ، لتحقيق الإنضباط للحالة العامة بالأسواق والمخابز البلدية ، مع رصد المخالفات وضبط الأسعار ضمن مبادرة "تخفيض الأسعار" تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

من جانبه، استعرض الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا ، في تقريره اليومي جهود المديرية ، حيث أسفرت الحملات عن ضبط 60 مخالفة في مجال متابعة ، ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين ، (إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - نقص وزن - عدم وجود سجلات - أخري مخابز)، و12 مخالفة في مجال متابعة الأسواق ، (عدم الإعلان عن الأسعار، عدم وجود شهادة صحية) ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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