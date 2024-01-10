السفير النقلي يشيد بالتقنية الحديثة والتكنولوجيا في منظومة الحج والعمرة

خلال مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة

قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة أحمد نقلي، أن من ضمن الاشتراطات المتعلقة بالحج، أن كل تأشيرة تصدر لها غرض خاص إن كانت للحج أو للعمرة على حسب الأنظمة والتعليمات وهذا معروف لدى الممثليات وعلى وجه الخصوص جمهورية مصر العربية، مشيراً إلى أن الجهود التكاملية بين جميع الجهات، يسهم في عملية القضاء على ما يعرف بالتخلف الذي يعد تحدياً.

وأضاف السفير السعودي خلال الجلسة الحوارية على هامش مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة والتي كانت بعنوان "الجهود التكاملية بين الممثليات الدبلوماسية ومنظومة الحج والعمرة"، أن هناك تطور كبير في جوانب استخدام التقنية الحديثة والتكنولوجيا في عملية إصدار التأشيرات التي أصبحت الآن تتم بطريقة إلكترونية دون حاجة الحاج أو المعتمر للذهاب إلى السفارة أو القنصلية كما كان يعمل في السابق، مبيناً أن رؤية المملكة 2030 أسهمت في عمل نقلة كبيرة في جميع مجالات وقطاعات ومناحي الحياة المختلفة وعملية التوعية عمل أساسي لجميع الممثليات بالخارج، كونها أول من يتعامل مع الحاج أو المعتمر أو الزائر، بالإضافة إلى الشركات والمكاتب التي تقدم الخدمة حتى تسهل عليهم عملية القدوم وأداء مناسك حجهم وعمرتهم بطمأنينة وبكل يسر وسهولة.



من جانبه أوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تركيا فهد بن أسعد أبو النصر، أن التواصل بين السفارات في بلدان المثل هو تنسيق وتكاملي بالدرجة الأولى ونحن في سفارة المملكة بتركيا حريصون على حصول الحجاج الأتراك على جميع المعلومات والتعليمات والأنظمة في المملكة، وتكلل هذا الأمر بالنجاح من خلال حصول بعثة الحج التركية على المركز الأول في جائزة "لبيتم" للتميز، التي تقدمها وزارة الحج والعمرة لبعثات الحج، وهذه أحد المحفزات للجهات العاملة لتقديم أفضل وأجود الخدمات لضيوف الرحمن.



وأكد السفير أبو النصر وجود تنسيق مع رئاسة شؤون الحجاج بتركيا، التي تقوم بنشر الرسائل التوعوية وأيضاً إعطائهم دورات لمدة 15 ساعة تدريبة قبل قدومهم إلى المملكة، مبينا أن هناك تعاون وثيق بين المملكة وتركيا في هذا الجانب ودور السفراء في معرفة الفجوات والتحديات والعمل على حلها.



بدوره أفاد عميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين بامخرمة، أن حكومة المملكة لم تألو جهداً لعمل كل ما سيسهم في راحة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين في أداء مناسك شعيرتهم بكل يسر وسهولة حتى عودتهم إلى بلدانهم سالمين غانمين، مشيراً إلى أن التنسيق المسبق بين بعثات الحج ووزارة الحج والعمرة وهذه النجاح مشهود وملموسة ومقدرة.



وحول علاقة بعثات الحج مع السفارات والقنصليات أوضح السفير بامخرمة، أن العلاقة تكاملية وكل بعثات الحج تنطوي تحت الممثلين لتلك الدول، مبيناً أن كل خدمة تقدّم للحجاج هي معتبرة لدى كل الدول العربية والإسلامية، ويمكن تطوير التحديات، التي تنشأ أو تطرأ ومواجهتها والتعامل معها لتذليلها.

