الشرقية: دعم المشروعات الصحية بـ 2.5 مليار جنيه خلال العام

قال الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن المشروعات الصحية بمحافظة الشرقية حظيت خلال عام ٢٠٢٣ على قدر كبير من الإهتمام من جانب إعتمادات وزارة الصحة وتعاون المجتمع المدني بقيمة مالية بلغت أكثر من ٢.٥ مليار جنيه، وذلك لرفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن ذلك جاء ضمن الخطة الاستثمارية لمشروعات وزارة الصحة، والتي تم إنجاز قدر كبير منها خلال عام ٢٠٢٣، بالإضافة إلى الدعم المالي المقدم من وزارة الصحة والسكان هذا العام، لإنشاء مباني جديدة للمستشفيات، مثل إنشاء مبني جديد لمستشفى الحسينية المركزي، بقدرة إستيعابية ٢٠٠ سرير، بتكلفة تقديرية ١.٥ مليار جنيهاً، وكذلك إنشاء مبني جديد لمستشفى أبوكبير المركزي، على مساحة ٤٠٠٠ متر مربع تقريباً، بتكلفة تقديرية ٧٠٠ مليون جنيه.

وأشار إلى أعمال التطوير التي تمت لتوسعة ورفع كفاءة عدد كبير من الأقسام الطبية بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، بالتعاون مع المجتمع المدني، حيث تم إفتتاح بنك الدم التجميعي وقسم المعامل بمستشفي أبوكبير المركزي، بتكلفة تقديرية بلغت ٨.٥ مليون جنيه،

ولفت إلى أنه تطوير ورفع كفاءة قسم المناظير والجهاز الهضمي بمستشفى أبوكبير بتكلفة تقديرية ٢ مليون جنيه، كما تم دعم المستشفى بوحدة أشعة مقطعية، بتكلفة تقديرية ٧ مليون جنيه، حيث بلغت وحدات الأشعة حتي الآن ١٦ جهاز أشعة مقطعية بمستشفيات "الزقازيق العام، الصالحية، منيا القمح، ديرب نجم، ههيا، فاقوس، الحسينية، أولاد صقر، أبوكبير، أبوحماد، الصدر، بلبيس، الإبراهيمية، السعديين" بعد أن كانت ٣ أجهزة فقط بالمحافظة.

وأضاف الدكتور هشام مسعود أنه تم التشغيل التجريبي لمركز علاج الأورام الجديد، والذي يضم وحدة العلاج الكيماوي والهرموني، ومزود بعدد ١٠ أسرة، ووحدة لأمراض الدم والمناعة، وتضم ١٠ أسرة أخرى، بتكلفة تقديرية بلغت أكثر من ٥ مليون جنيه، والذي يلبي احتياجات مرضى الأورام السرطانية بالمحافظة والمحافظات المجاورة، مساندة مع قسم جراحات الأورام السرطانية بالمستشفى، والذي قدم الخدمة حتى الآن لأكثر من ١٠٠٠ مريض منهم ٥٥٠ عملية جراحية لاستئصال ورم سرطاني، وعدد ٥٠٠ حالة علاج كيماوي وهرموني منذ افتتاح القسم، وتم دعم المستشفى بجهاز أشعة مقطعية، بتكلفة تقديرية ٧ مليون جنيه، كما تم التشغيل التجريبي لقسم العناية المركزة الجديدة، بعد تطويرها ورفع كفاءتها، بقوة ١٠ أسرة، بتكلفة تقديرية بلغت ٤.٣ مليون جنيه.

وذكر بأنه تم التشغيل التجريبي لوحدة العناية المركزة للأطفال الجديدة بمستشفى السعديين المركزي، والتي تسع لعدد ٥ أسرة، ومزودة بأحدث الأجهزة الطبية من تنفس صناعي وسباب ومونتيورات، بتكلفة تقديرية بلغت ٣ مليون جنيه، هذا بجانب التشغيل التجريبي لوحدة العناية المركزة الجديدة بمستشفى القرين المركزي، والتي تم تطويرها ورفع كفاءتها، لتصل القدرة الاستيعابية لها إلى ١٥ سرير، والمزودة بعدد ١٥ مونيتور متصلين مركزياً بالمحطة التمريضية، وعدد ٣ أجهزة تنفس صناعي، وجهاز صدمات، وذلك بتكلفة تقديرية بلغت ٤ مليون جنيه.