قائمة الأرقام القياسية في تاريخ بطولة الأمم الإفريقية (شاهد)

استعرض "صباح الخير يا مصر" تقريرا حول قائمة الأرقام القياسية في تاريخ بطولة الأمم الإفريقية استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تليفزيونيا حول بطولة الأمم الأفريقية، وذلك بعنوان “قائمة الأرقام القياسية في تاريخ بطولة”.

حفلت منافسات كأس الأمم الإفريقية منذ انطلاقها عام 1957 حتى الآن بتسجيل العديد من الأرقام القياسية التي أصبحت محفورة في سجلات البطولة خلال الـ33 نسخة سابقة أقيمت حتى الآن.

إقامة النسخة الـ34 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 بكوت ديفوار

ومن المقرر إقامة النسخة الـ34 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار خلال الفترة من الثالث عشر من يناير حتى الحادي عشر من فبراير 2024، ويتصدر منتخب مصر أكثر قائمة أكثر المنتخبات تتويجا باللقب الإفريقي في التاريخ برصيد 7 ألقاب، ويأتي منتخب الكاميرون في المركز الثاني برصيد 5 ألقاب، وغانا في المركز الثالث برصيد 4 ألقاب، وتتشارك كل من نيجيريا وكوت ديفوار في رصيد كل منهما 3 ألقاب.

كما تتشارك الجزائر والكونغو الديمقراطية وفي رصيد كلا منهما بطولتان، كما فاز كل من المغرب وإثيوبيا والسودان والكونغو برازافيل وجنوب إفريقيا وتونس وزامبيا والسنغال بالبطولة مرة واحدة.

المنتخب المصري

ويعتبر المنتخب المصري هو الوحيد الذي فاز باللقب الإفريقي لثلاث مرات متتالية، وذلك في النسخ 2006 و2008 و2010، كما ينفرد منتخب مصر بالرقم القياسي لأكثر المنتخبات مشاركة في أمم أفريقيا برصيد 25 مشاركة.