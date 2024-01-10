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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

السقا: الروح الموجودة في منتخب مصر نقطة قوة الفراعنة

منتخب مصر
منتخب مصر

أكد عبد الظاهر السقا نجم منتخب مصر السابق، أن النجم الدولي محمد صلاح قائد الفراعنة يحتاج للتتويج بكأس أمم أفريقيا.

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أضاف عبدالظاهر السقا أن الروح الموجودة في منتخب مصر نقطة القوة الأكبر، الفنيات فقط لا تأتي بالبطولة، وإنما الروح والتماسك وكتابة التاريخ.

وتابع أن محمد صلاح حقق كل شئ ولكنه يحتاج لبطولة مع منتخب مصر، متمنيا تتويج الفراعنة بكأس الأمم الأفريقية.

وواصل، أن الروح الموجودة في منتخب مصر نقطة القوة الأكبر، الفنيات فقط لا تأتي بالبطولة، وإنما الروح والتماسك وكتابة التاريخ.


وأضاف، أن الجيل الحالي لمنتخب مصر هو الأكثر تكاملا وقوة منذ 2010 وانظر إلى جميع المراكز والأسماء القوية واللامعة، ولدينا خط وسط هو الأقوى.

وتابع أن فيتوريا يرفع الضغط عن لاعبي منتخب مصر تصريحاته التي أكد من خلالها أنه لا يعد بحصد اللقب، عام 2008 فقط هو العام الذي كنا مرشحين فيه لحصد اللقب فقط.

وأشار إلى أن اللاعبون يصل إليهم كل ما يُكتب عبر السوشيال ميديا، لذلك لابد من الدعم فقط.
 

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