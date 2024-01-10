مياه أسيوط تشكل لجنة لتقييم الأصول الكهروميكانيكية بمحطة عرب المدابغ

اصطحب المهندس على الشرقاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، لجنة مشكلة من المهندس وحيد فهمي استشارى الشركة للصرف الصحي، وعدد من مهندسي قطاع التخطيط وذلك لمتابعة إجراءات فحص وتقييم الأصول الكهروميكانيكية بمحطة معالجة عرب المدابغ.

قال رئيس الشركة، إنه جارى متابعة أعمال الإحلال والتجديد لمحطة معالجة صرف صحي عرب المدابغ التي تستهدف رفع الطاقة التصميمية للمحطة من طاقة 70 ألف م3/يوم إلي 105 ألف م3/يوم للتغلب على التصرفات الزائدة من مدينة أسيوط بالكامل وقريتي درنكة ومنقباد بجانب تغيير نظام معالجة الصرف الصحي إلى المعالجة الثلاثية بتكلفة إجمالية 700 مليون جنيها.

وناقش الشرقاوي، مع اللجنة المشكلة خلال الجولة الميدانية أهم طرق قياس وتقييم أهم المعدات الكهروميكانيكية من ( محركات، وطلمبات لمحطات الرفع سواء كانت حلزونية أم أفقية أم رأسية، بالإضافة إلى منظومات الكلور، ولوحات التشغيل، وهوايات أحواض التهوية) لتحديد أعمال الصيانة اللازمة لمثل هذه الأصول لإتمام أعمال إعادة تأهيل المحطة للوصول بها للأداء الأمثل.