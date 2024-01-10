الكشف على 1912 مريض فى قافلة علاجية بقرية منشأة النصر في الدقهلية

وجه الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتنظيم قافلة طبية علاجية في قرية منشأة النصر مركز شربين، وذلك تحت اشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل بالدقهلية.



ووقعت القافلة الكشف على 1912 مريضاً، وضمت 12 عيادة منهم 10 متنقلة منها ( 2أطفال - 2 باطنة - رمد - الأنف والأذن - نساء وتنظيم اسرة) والباقي داخل الوحدة. فضلاً عن معمل طفيليات و أشعة x ray.

وقد تضمن الفحص الطبى باطنة 365 أطفال 355 جراحة 194 جلدية 149 أسنان 192 رمد 160 أنف وأذن 136 عظام 247 نسا 54 تنظيم اسرة 33 .



كما تم إجراء عدد 265 تحليلاً مختلفاً للمرضى، و69 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات لـ 154 مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم وتحويل 53 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم و اصدار 1712 قراراً للعلاج على نفقة الدولة.



من جانبه لفت وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 42 ندوة تثقيفية، و145 حالة استبيان مؤكداً على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنه.

