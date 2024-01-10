CIB يدرس طرح  شهادة ادخار جديدة مدتها عام ونصف بعائد لا يقل عن 25%

يدرس البنك التجارى الدولى "CIB طرح شهادة إدخار جديدة مدتها عام ونصف العام بعائد سنوى لا يقل عن 25% .

وعلمت " الوفد" أن التجارى الدولى ارسل للبنك المركزى مذكره للحصول على الموافقة قبل الطرح . كما علمت " الوفد " إن أرباح التجارى الدولى المجمعه مع نهاية ديسمبر الماضى ستتخطى ولأول مره فى تاريخ البنك منذ نشأته إلى الآن 30 مليار جنيه للعام المالى 2023 .

كانت المؤشرات الماليه للبنك التجارى الدولى CIB خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 قد اظهرت تحقيق البنك صافي أرباح مجمعه بلغت 22,405 مليارجنيه مقابل صافى أرباح بلغت 12.173 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022 .

وحقق البنك صافي أرباح مستقله خلال التسعة اشهر الاولى من عام 2023 تقدر بنحو 21.732 مليارجنيه، صافى ارباح عن الفترة المماثلة من عام 2022 بلغت 12.205 مليارجنيه .

يعد التِجاري الدولي (CIB) أكبر بنك قطاع خاص في مِصر، و من أفضل البنوك التى تتبنى معايير الحكومه بجانب دوره فى المسئولية المجتمعية . كما يقوم بتقديم مجموعة واسعة ومُتميزة من المُنتجات والخدمات البنكية لعُملائه، ويتضمن ذلك أكثر من 500 شركة من كُبرى المؤسسات والشركات التي تعمل في مِصر .