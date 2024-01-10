اقتصادي: مصر تتواجد داخل بيئة استثمارية وتنافسية.. توقعات بحركة سياحية قوية

أكدت حنان رمسيس، الخبير الاقتصادي، أن مصر تتواجد داخل بيئة استثمارية وتنافسية قوية جدًا، موضحة أن للدولة المصرية باع في القدرة على استغلال جميع المحاور الاقتصادية والاستثمارية المتواجدة داخل الدولة، كما أن هناك توقعات بشان حركة سياحية قوية.

حركة سياحية قوية

وشددت على أنه من المتوقع أن يكون هناك حركة سياحية قوية للغاية خلال الفترة القادمة داخل مصر، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المُذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز".

وأوضحت أن الدولة المصرية أعلنت عن إتاحة فرص استثمار في العديد من الأنشطة الاقتصادية المتعاون فيها مع القطاع العام ومنها قطاع الطيران، مشددة على أن "مصر للطيران" من الجهات الاستثمارية الجيدة التي تستطيع جذب مستثمر استراتيجي قوي، ويتم استغلال ذلك من خلال دخول هذا المستثمر في العديد من المشروعات المتواجدة داخل الدولة المصرية.

وأضافت أن مصر لديها مطارات منتشرة في العديد من المحاور وخلال الفترة المقبلة سيكون هناك استغلال استثماري في كل محافظة، موضحة أن ذلك يتيح تواصل وقدرة على الانتقال والحركة بشكل أسهل داخل الدولة ومن أي محافظة إلى الخارج مباشرة، متابعة: "نتوقع حركة سياحية قوية جدًا الفترة المقبلة بغض النظر عن الأحداث الجيوسياسية المتواجدة في المنطقة".