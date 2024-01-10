أمازون تسرح 35% من موظفي Twitch

تستعد شركة Twitch المملوكة لشركة أمازون لتسريح 35 بالمائة من موظفيها أو حوالي 500 شخص، حسبما ذكرت بلومبرج نقلاً عن "أشخاص مطلعين على الأمر". وتأتي هذه الخطوة في أعقاب خفض عدد الموظفين بنحو 400 شخص في عام 2023 وقرار Twitch بوقف عملياتها في كوريا. ومن الممكن الإعلان عن التخفيضات يوم الأربعاء، لكن لم يتم تقديم تفاصيل أخرى، بما في ذلك من قد يتأثر.

وبحسب ما ورد تم اتخاذ هذه الخطوة وسط مخاوف بشأن الخسائر في Twitch، التي فشلت في تحقيق الربح بعد تسع سنوات من استحواذ أمازون عليها مقابل ما يقرب من مليار دولار. تكاليف تشغيل الموقع ضخمة، نظرًا لأنه يدعم حوالي 1.8 مليار ساعة من محتوى الفيديو المباشر شهريًا. وأجبرت مشكلة مماثلة Twitch على مغادرة كوريا الجنوبية، على الرغم من أن الرئيس التنفيذي دان كلانسي قال إن التكاليف هناك "أكثر تكلفة بعشر مرات" من الدول الأخرى.

قرب نهاية العام الماضي، غادر العديد من المديرين التنفيذيين الرئيسيين الشركة، بما في ذلك الرئيس التنفيذي للمنتج، والرئيس التنفيذي للعملاء، والرئيس التنفيذي للإيرادات، والرئيس التنفيذي للمحتوى. تولى كلانسي نفسه منصب الرئيس التنفيذي لمدة أقل من عام، حيث حل محل المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي Emmett Shear في مارس 2023.

في محاولات لتعزيز الربحية، أعادت Twitch صياغة الطريقة التي تعلن بها وتدفع للقائمين بالبث المباشر في السنوات الأخيرة. كان لدى الموقع أكثر من 50000 منشئي شركاء في عام 2022، وبحسب ما ورد أشاد الكثيرون بـ Clancy لاستخدامه نهجًا عمليًا أكثر والاستماع إلى مخاوفهم.

كانت الشركة الأم أمازون في مهمة لخفض التكاليف، حيث قامت بتسريح 27000 موظف على مدار العامين الماضيين، بما في ذلك 9000 في عام 2023. وهذا جزء من الانكماش في شركات التكنولوجيا، مع تسريح العمال على نطاق واسع العام الماضي في جوجل، وميتا، وسبوتيفاي، الألعاب الملحمية والوحدة وغيرها.