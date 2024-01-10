الأربعاء 10 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد حفل جلوب سوكر لجوائز الأفضل

جلوب سوكر
جلوب سوكر

أكد تامر الصراف ممثل جائزة جلوب سوكر أن حفل جوائز جلوب سوكر سيقام في الإمارات يوم 19 يناير ويضم كوكبة من النجوم العالميين ولاعبين من مانشستر سيتي.

txt

الأهلي أفضل نادٍ في الشرق الأوسط باستفتاء «جلوب سوكر»

txt

«كولر» أفضل مدرب في استفتاء «جلوب سوكر»

txt

جماهير الأهلي تتسابق للتصويت في استفتاء جلوب سوكر


وتابع في تصريحات تلفزيونية، أن تواجد محمد صلاح  نجم ليفربول وحضوره الحفل سيكون صعبا في ظل تواجده مع منتخب مصر في فترة كأس الأمم.

وواصل الفوز بالجوائز سيكون مناصفة بالتصويت ولجنة الحكام التي تضم خبراء أبرزهم فابيو كابيلو. 

 جلوب سوكر


 الأهلي هو المرشح الأبرز

وأضاف أن الأهلي هو النادي العربي الوحيد الذي حصل على لقب قاري خلال 2023  وبالتالي النادي الأهلي هو المرشح الأبرز والأقوى لحصد جائزة أفضل ناد في الشرق الأوسط  و الأهلي ينافس مانشستر سيتي أيضا على حصد جائزة أفضل ناد في العالم ولكن بالطبع المان سيتي الأقرب.
 

مواد متعلقة

الأهلي أفضل نادٍ في الشرق الأوسط باستفتاء «جلوب سوكر»

«كولر» أفضل مدرب في استفتاء «جلوب سوكر»

جماهير الأهلي تتسابق للتصويت في استفتاء جلوب سوكر

محمد صلاح ينافس على جائزتين في جلوب سوكر 2023

محمد صلاح ينافس رونالدو.. رابط تصويت جائزة جلوب سوكر 2023

ادعم ابن بلدك محمد صلاح.. رابط تصويت جائزة جلوب سوكر 2023

13 لاعبا من الدوري السعودي مرشح ل جوائز جلوب سوكر 2023

محمد صلاح وثنائي مصري ضمن 11 عربيا في جوائز جلوب سوكر 2023
الجريدة الورقية