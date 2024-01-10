ASUS AirVision M1.. شاشة يمكن ارتداؤها للقيام بمهام متعددة

قدمت ASUS قائمة طويلة جدًا من المنتجات في معرض CES 2024 في لاس فيجاس، بما في ذلك نظارات عالية التقنية تسمى AirVision M1. إنها ليست حقًا منافسًا لـ Apple Vision Pro القادم وأغطية الرأس للواقع المختلط التي ظهرت لأول مرة في هذا الحدث. AirVision M1 عبارة عن شاشة يمكن ارتداؤها مع القدرة على إنشاء شاشات افتراضية متعددة، من المفترض أن يتمكن المستخدمون من التوفيق بين عدة مهام في وقت واحد. إنه مزود بشاشة Micro OLED بدقة FHD (1920 × 1080) تتمتع بمجال رؤية رأسي يبلغ 57 درجة.

يتمتع نظام الجهاز بثلاث درجات من الحرية، ويمكن للمستخدمين تثبيت عدة شاشات في المكان الذي يريدونه بنسبة العرض إلى الارتفاع التي يفضلونها، سواء كانت 16:9 أو 21:9 أو 32:9. ويمكنهم القيام بذلك من خلال لوحة اللمس البديهية الخاصة بالنظارة والموجودة على الذراع الأيسر، حيث يمكنهم أيضًا ضبط السطوع وتنشيط الوضع ثلاثي الأبعاد. يأتي الجهاز أيضًا مزودًا بميكروفونات ومكبرات صوت مدمجة لإلغاء الضوضاء.

على الرغم من أنه قد يبدو أن AirVision M1 يمكن أن يكون رفيقًا جيدًا للأشخاص الذين يحتاجون إلى إحضار أعمالهم معهم عند السفر، إلا أنه ليس جهازًا مستقلاً يمكن ارتداؤه: يجب توصيله بجهاز كمبيوتر أو هاتف عبر USB-C للعمل . لم تكشف ASUS بعد عن تكلفة هذا الجهاز ومتى سيكون متاحًا، لكن مواصفاته وإمكانياته تشير إلى أنه سيكلف جزءًا صغيرًا من تكلفة Vision Pro من Apple.