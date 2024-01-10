خبير سياحي: زيادة الغرف الفندقية يساعد القضاء على البطالة

أكد الخبير السياحي الدكتور محمد كارم، أنه من أجل جلب أكبر عدد من المستثمرين الدوليين أو المحليين وتطوير الأماكن الأثرية، اهتمت الدولة المصرية بالقطاع السياحي وتحسين المنتج السياحي بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

تطوير قطاع السياحة

وأوضح أن الدولة المصرية عملت خلال الفترة الماضية على تطوير قطاع السياحة وذلك من أجندة كاملة لتطوير القطاع السياحي، مؤكدًا أن هذا التطوير سيساعد بشكل كبير في دخول أسواق سياحية إلى مصر مما يساعد بشكل كبير على نمو الاقتصاد المصري، وجاء ذلك خلال تصريحات هاتفية عبر شاشة "إكسترا نيوز"، ببرنامج "هذا الصباح".

وأضاف الخبير السياحي، أن عدد الغرف السياحية الموجودة في مصر 241 ألف غرفة، وتم توجيه بزيادة الغرف الفندقية والتطوير يشمل إنشاء غرف فندقية لذوي الهمم لأنها بتمثل نسبة كبيرة من الزوار لمصر، وسيساعد ذلك بشكل كبير على القضاء على البطالة ودخول 73 صناعة مع تطوير الغرف الفندقية وهو ما يساعد على التطوير للقطاع الفندقي خلال الفترة المقبلة.

وتابع: "مصر كانت تعتمدت في الفترات السابقة بشكل كبير على السياحة الثقافية والشاطئية.. مصر كانت أهرامات وشرم والغردقة والأقصر وأسوان.. وهناك اهتمام بالسياحة العلاجية وسياحة اليخوت".

وأصدرت وزارة السياحة والآثار، تقريرًا عن حصاد عمل الوزارة خلال العام المنقضى 2023، وتضمن ذلك عددًا من الإجراءات التنظيمية والقرارات التى أثرت فى عمل الوزارة والجهات التابعة، حيث ذكر التقرير موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022، وصدور قرار وزاري باعتماد الاشتراطات والمعايير المصرية الخاصة بتقييم الفنادق البيئية (Ecolodge)، وذلك بما يتماشى مع معايير تصنيف المنشآت الفندقية (HC) والتى تم وضعها بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية، واستمرار تنظيم وتنفيذ رحلات موسم العمرة حتى نهاية شهر شوال لأول مرة.

وتابع التقرير: «تم إصدار قرارات وزارية بترخيص تشغيل 7 منشآت فندقية جديدة بعدد من المحافظات السياحية (أعداد الغرف الفندقية خلال الفترة من يونيو 2022 وحتى يونيو 2023 شهدت زيادة حوالى 4000 غرفة فندقية)، والانتهاء من تقييم وترخيص ثلاث منشآت فندقية بيئية فى واحة سيوة بمحافظة مطروح، وهى أول فنادق بيئية يتم تقييمها وفقًا للاشتراطات والمعايير المصرية لتقييم الفنادق البيئية Ecolodge، وكذا الانتهاء من إجراءات الترخيص السياحى لـ30 منشأة سياحية جديدة (مطاعم سياحية) بعدد من المحافظات السياحية».