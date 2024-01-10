Squad Mobility تطرح سيارة كهربائية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية

تميل المركبات الكهربائية، مثلي بعد العطلات، إلى الانتفاخ عند أدنى استفزاز، ولهذا السبب لا أستطيع ارتداء هذا الجينز مقاس 34. المشكلة الكبرى بالنسبة للسيارات الكهربائية هي أن البطاريات الثقيلة تجبر السيارات على النمو في الحجم لاستيعابها. وبطبيعة الحال، كلما كان الحمل أثقل، كلما زادت الحاجة إلى المزيد من الطاقة للاستمرار، مما يجبرك على الدخول في حلقة مفرغة. حتى سيارة المدينة الصغيرة مثل السيارة الذكية الأصلية، تطورت، في أحدث نسختها الكهربائية، لتصبح محاكاة ساخرة بشعة لسابقتها. وهذا هو السبب وراء وجود الكثير من الأمل في السيارات الكهربائية الصغيرة حقًا، مثل سيارة Squad Mobility التي تعمل بالطاقة الشمسية والتي تم تصميمها بحيث لا تنمو بشكل كبير بحيث لا يمكن وضعها داخل المدينة.

تأسست الشركة على يد كريس كلوك وروبرت هوفرز، اللذين التقيا أثناء العمل على السيارة الشمسية Lightyear. كان كلوك هو كبير مهندسي المركبات في هذا المشروع، بينما كان هوفرز مشاركًا سابقًا في فريق الفورمولا إي التابع لشركة NIO. لكنهم تركوا شركة Lightyear للمساعدة في تطوير سيارة صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية والتي من شأنها أن توفر إمكانية التنقل النظيفة وبأسعار معقولة للمدن المزدحمة. وعلى الرغم من أنها حصلت على عدد قليل من النماذج الأولية لعرضها، مثل الموجود هنا في معرض CES 2024 في لاس فيغاس، إلا أنها تتوقع أن تبدأ الإنتاج في عام 2025. والأفضل من ذلك، أن العديد من عملائها الحاليين الذين يطلبون مسبقًا يقعون في الولايات المتحدة، نظرًا نحتاج إلى سيارة مثل هذه في تلك المجتمعات التي تعتمد حصريًا على عربات الجولف للتنقل.

تحتوي سيارة Solar City على لوحة بقدرة 250 واط في سقفها، وهي مصممة لتوليد طاقة كافية لبضع رحلات قصيرة كل يوم. وتقول الشركة إنه في لاس فيجاس، يمكنك أن تتوقع السفر لمسافة حوالي 13 ميلًا فقط من الطاقة المجمعة من اللوحة. (يمكنك توصيله بمنفذ إذا كنت بحاجة حقًا إلى ذلك.) بوزن يصل إلى 794 رطلاً، فهو خفيف وفعال بما يكفي لتنقلك لمسافات قصيرة دون الكثير من الضغط. بالطبع، السرعة محدودة - ولن تتمكن سوى من الوصول إلى حوالي 25 ميلًا في الساعة باستخدام محرك بقوة 4 كيلو وات، ولكن إذا كنت تعيش في مدينة كبيرة وتحتاج فقط إلى الذهاب إلى العمل، أو شراء بعض البقالة، فمن المحتمل أن يكون هذا هو كل ما تحتاجه.

قد تتوقع أن تكون السيارة غير مريحة، لكن خط السقف المرتفع والأرضية المنخفضة يعني أنها مريحة بشكل مدهش. يحتوي النموذج الأولي هنا على بعض المراوغات – مثل دواسات التسارع والفرامل القريبة جدًا من المقعد – والتي سيتم التخلص منها في نسخة الإنتاج. هناك أيضًا مساحة تحميل خلفية كبيرة بما يكفي لحقيبة سفر أو حقيبتين بحجم مناسب، والإطارات البارزة تعني أنه يمكنك التعامل مع الأراضي الوعرة بجرعات قصيرة. حقيقة أن طولها 6.6 قدم فقط يعني أنه يمكنك ركنها جانبًا وستشغل نفس المساحة التي تشغلها معظم السيارات أيضًا.

لا يزال أمامنا عام كامل لرؤية نموذج الإنتاج لهذه السيارة، ولكن هناك الكثير من الأسباب التي تدعونا للتفاؤل. وتتوقع الشركة أن يصل سعر التجزئة إلى 6250 دولارًا أمريكيًا باستثناء ضريبة المبيعات، مما يجعلها مثالية كسيارة ثانية (أو ثالثة) في المدينة. ومع ذلك، فإن هذا الرقم لا يشمل تكلفة الأبواب التي تعتبر، مثل مكيف الهواء، بمثابة إضافة اختيارية.