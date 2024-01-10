نحات المشاهير: استخدمت 2500 ورقة في لتصميم تمثال مجدي يعقوب (شاهد)
قال مينا عماد، نحات مجسمات بالورق، إنه ينفذ تماثيل المشاهير بالورق، وهذا الفن نادر للغاية، ولم يجد عنه معلومات كفاية على الإنترنت، لذلك فكر في إتقانه، مشيرا إلى أنه في بداية الأمر فشل عدة مرات حتى استطاع تنفيذ بصورة احترافية، وصمم تماثيل للعديد من المشاهير منهم الدكتور مجدي يعقوب واللاعب محمد صلاح.
مجدي يعقوب
وأضاف "عماد"، خلال حواره على تطبيق زوم لبرنامج "صباح الخير يا مصر" عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنه يقوم بتجميع الورق في بداية الأمر لكي يصبح كتلة، ثم يبدأ في مرحلة التحديد، لافتا إلى أنه نفذ تمثال الدكتور مجدي يعقوب باستخدام 2500 ورق.
الورق الطبيعية الخاصة بالطباعة
وتابع، أنه يستخدم ورق 80 جرام، وخامات الورق الطبيعية الخاصة بالطباعة، مشيرا إلى أنه يجمع الورق في صورة كتلة، ثم يقوم بتجسيم التمثال باستخدام الصاروخ، موضحا أنه لم يدرس النحت بل هي موهبة لديه يعمل على تطويرها، وأول تمثال عمله من الورق كان لتوت عنخ أمون.