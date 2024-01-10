نحات المشاهير: استخدمت 2500 ورقة في لتصميم تمثال مجدي ‏يعقوب (شاهد)

قال مينا عماد، نحات مجسمات بالورق، إنه ينفذ تماثيل المشاهير بالورق، وهذا ‏الفن نادر للغاية، ولم يجد عنه معلومات كفاية على الإنترنت، لذلك فكر في إتقانه، ‏مشيرا إلى أنه في بداية الأمر فشل عدة مرات حتى استطاع تنفيذ بصورة احترافية، ‏وصمم تماثيل للعديد من المشاهير منهم الدكتور مجدي يعقوب واللاعب محمد صلاح.‏

مجدي يعقوب

وأضاف "عماد"، خلال حواره على تطبيق زوم لبرنامج "صباح الخير يا مصر" عبر القناة الأولى والفضائية ‏المصرية، أنه يقوم بتجميع الورق في بداية الأمر لكي يصبح كتلة، ثم يبدأ في ‏مرحلة التحديد، لافتا إلى أنه نفذ تمثال الدكتور مجدي يعقوب باستخدام 2500 ‏ورق.‏

الورق الطبيعية الخاصة بالطباعة

وتابع، أنه يستخدم ورق 80 جرام، وخامات الورق الطبيعية الخاصة بالطباعة، ‏مشيرا إلى أنه يجمع الورق في صورة كتلة، ثم يقوم بتجسيم التمثال باستخدام ‏الصاروخ، موضحا أنه لم يدرس النحت بل هي موهبة لديه يعمل على تطويرها، ‏وأول تمثال عمله من الورق كان لتوت عنخ أمون.‏