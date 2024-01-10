الأربعاء 10 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

هنا جودة تفوز بجائزة راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي

بوابة الوفد الإلكترونية

فازت لاعبة منتخب تنس الطاولة هنا جودة بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي فئة أفضل ناشئ عربي.

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هنا جودة تفوز بجائزة راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي

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أشرف صبحي يهنئ هنا جودة بجائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي

وتواجدت هنا جودة بطلة تنس الطاولة المصرية ولاعبة النادي الأهلي، ضمن القائمة النهائية، بعد فوزها بلقب بطولة إفريقيا 2023 لتنس الطاولة على حساب دينا مشرف.

هنا جودة

وزير الرياضة:  الدولة المصرية حريصة على تقديم كافة أنواع الدعم

من جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية حريصة على تقديم شتى أنواع الدعم والرعاية لجميع أبنائها في المحافل القارية والدولية، الأمر الذى يعود بالفائدة على الرياضة المصرية ويضعها في مصاف الدول الكبرى.

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أشرف صبحي: كافة أنشطة وزارة الرياضة تستهدف تحقيق الريادة والتميز في الارتقاء بجودة حياة الشباب المصري

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الجريدة الورقية