هوندا تطرح مفهوم EV الجديد لأول مرة مع طرازين من السلسلة 0 في CES 2024

كشفت هوندا في معرض CES 2024 في لاس فيجاس، عن سيارتين كهربائيتين مفهومتين – سيارة سيدان يطلق عليها اسم الصالون والحافلة الصغيرة Space-Hub.

قالت هوندا إنها ستقوم بتطوير نموذج يعتمد على سيارة الصالون النموذجية لأسواق أمريكا الشمالية في عام 2026، قبل أن يصل في النهاية إلى مشترين آخرين في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية وأفريقيا. بالإضافة إلى ذلك، أطلقت شركة صناعة السيارات لأول مرة شعار "H" المعاد تصميمه والذي سيكون حصريًا لمجموعة EV الخاصة بها.

تتميز سيارة الصالون، وهي السيارة الكهربائية الاختبارية الرائدة، بتصميم ديناميكي هوائي ومركبة على ارتفاع منخفض عن الأرض. في حين أن Space-Hub هو صندوقي إلى حد ما ويظهره بمقاعد تجعل الركاب يواجهون بعضهم البعض. إلى جانب الترويج للمقصورة الفسيحة، لم تشارك هوندا الكثير حول متى أو ما إذا كانت تخطط لتصنيع سيارة مستوحاة من مفهوم Space-Hub.



ستحتوي الإدخالات الأولى في تشكيلة سلسلة 0 من هوندا على أنظمة متقدمة لمساعدة السائق تقترن ببرنامج Sensing Elite الخاص بشركة صناعة السيارات. وفي الجزء الأخير من العقد، تتوقع هوندا أن تحصل الفئة 0 على ميزات القيادة الآلية من خلال دمج الذكاء الاصطناعي.

وفي نفس الوقت تقريبًا، تتوقع الشركة تنفيذ تحسينات جذرية على تقنية البطاريات الخاصة بها، مثل الشحن السريع من 15 إلى 80 بالمائة في حوالي 15 دقيقة وتقليل تدهور البطارية إلى أقل من 10 بالمائة على مدار 10 سنوات. هذه أهداف جريئة، خاصة بالنسبة لشركة متأخرة قليلاً في مجال السيارات الكهربائية.