للإلتزام بتعريفة الأجرة.. حملات على مواقف السيارات ومحطات الوقود بالمنيا

شنت الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا ، حملات مكثفة على مواقف السيارات ومحطات الوقود ، للتأكدمن الإلتزام بتعريفة الأجرة ، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لرؤساء المراكز، بتكثيف حملات المرور والمتابعة على كافة مواقف سيارات السيرفيس، والنقل للخطوط الداخلية والخارجية، وذلك بالتنسيق مع المرور، وإدارة المواقف، ومديرية التموين، وكافة الجهات المعنية، والإستفسار من الركاب عن قيمة الأجرة التي يتم تحصيلها، للتأكد من مدى التزام السائقين بتعريفة المواصلات المحددة من قبل المحافظة، وخطوط السير، وكذلك محطات الوقود، وتموين السيارات، وتطبيق القانون بقوة والتصدي بكل حسم للمخالفين.

وتابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المنيا، سير العمل بمواقف سيارات الأجرة ، ومحطات المواد البترولية ، وذلك خلال جولة مفاجئة نظمتها الوحدة المحلية ، بالتعاون مع إدارة المواقف ، حيث شملت موقف سيارات الأجرة ومحطات الوقود بدائرة المركز والقرى التابعة له، للتأكد من توافر سيارات الأجرة للمواطنين والتزام السائقين بتعريفة الركوب المقررة، والتصدي لجشع السائقين والإطمئنان على توافر أرصدة المواد البترولية في محطات البنزين ، والتصدي لأي محاولات لإحتكار المواد البترولية ، وتوقيع العقوبات على المخالفين بكل حزم وحسم.