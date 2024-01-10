الأربعاء 10 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد الأعمال الإنشائية لمبني كلية الحاسبات وعلوم البيانات

جانب من التفقد
جانب من التفقد

تفقد الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، سير الأعمال الإنشائية بمبني كلية الحاسبات وعلوم البيانات، مؤكداً علي ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد ومراعاة جودة التنفيذ للمبني المقام على مساحة ٢٤٠٠ م بإجمالي تكلفة تتخطي ٤٠٠ مليون جنيه.

txt

رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل وفد جامعة بيروت العربية لبحث سبل التعاون

txt

رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل وفد الأكاديمية الوطنية الصينية للحزب الشيوعي الصيني

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة توافر البنية التحتية المتكاملة للمبني الجديد المقام على أحدث النظم الذكية ليتواكب مع مستجدات العملية التعليمية، والذي سوف يضم معامل روبوت وأجهزة ومعدات تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعى AI.

ويأتي ذلك بهدف تعزيز البحوث التطبيقية في مجال الروبوتات وانترنت الأشياء، وتقديم خدمات التدريب للمهتمين بهذا المجال.

 

الجريدة الورقية