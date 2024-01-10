رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد الأعمال الإنشائية لمبني كلية الحاسبات وعلوم البيانات

تفقد الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، سير الأعمال الإنشائية بمبني كلية الحاسبات وعلوم البيانات، مؤكداً علي ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد ومراعاة جودة التنفيذ للمبني المقام على مساحة ٢٤٠٠ م بإجمالي تكلفة تتخطي ٤٠٠ مليون جنيه.

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة توافر البنية التحتية المتكاملة للمبني الجديد المقام على أحدث النظم الذكية ليتواكب مع مستجدات العملية التعليمية، والذي سوف يضم معامل روبوت وأجهزة ومعدات تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعى AI.

ويأتي ذلك بهدف تعزيز البحوث التطبيقية في مجال الروبوتات وانترنت الأشياء، وتقديم خدمات التدريب للمهتمين بهذا المجال.