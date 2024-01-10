اليوم.. منتخب المصارعة يبدأ مشواره في بطولة الرانك العالمي بكرواتيا

يبدأ منتخب مصر الوطني للمصارعة الحرة مشاركته في بطولة الرانك العالمي، والتي انطلقت اليوم الأربعاء بكرواتيا وتستمر حتى يوم 15 يناير الجاري.

ويخوض منافسات اليوم كل من عمرو رضا وضياء جودة ومصطفى جبر ويوسف حميدة.

واقيمت أمس قرعة البطولة والتي اسفرت عن مواجه عمرو رضا مع بطل الصين ويلعب ضياء محمد مع بطل أذربيجان ويواجه مصطفى جبر بطل فنزويلا ويلعب يوسف حميدة مع الفائز من الدور التمهيدي قبل مواجهة الفائز من مباراة بطل إيران أمام بطل جورجيا.

وسافر صباح اليوم الأربعاء الفوج الثالث لبعثة منتخب مصر المشاركة في البطولة و الذي يضم بعثة المصارعه الرومانية بقيادة كمال عبدة المدير الفني وإبراهيم نصر ومحمد إبراهيم مدربين بجانب 4 لاعبين وهم:

محمد إبراهيم كيشو و مصطفي حسين و محمد مصطفي ومحمد جبر .

ومن المقرر أن يلحق عبد اللطيف منيع و المدرب ياسر صقر ببعثة المنتخب في كرواتيا بعد انتهاء معسكرهم بدولة المانيا.

وتخوض بعثة منتخب مصر للمصارعة الرومانية معسكرا مغلقا في كرواتيا عقب انتهاء المشاركة في بطولة الرانك العالمي ويستمر حتى يوم 27 يناير الجاري.

وكانت بعثة منتخب مصر الوطني الأول للمصارعه النسائية قد سافرت إلى كرواتيا أمس الثلاثاء حيث ضم الفوج الثاني من بعثة المنتخب المشاركة في بطولة الرانك العالمي كل من: محمد طلبة المدير الفني واللاعبات سمر حمزة وندى مدنى.

وكان الفوج الأول من بعثة منتخب مصر الوطني للمصارعة قد سافر فجر أمس الإثنين، إلى كرواتيا، وضم كل من هانى علام عضو مجلس الإدارة رئيسا للبعثة و يرافق البعثة الحكم الدولي محمد عبد العزبز، بجانب 4 لاعبين وهم: عمرو رضا ومصطفي جبر و ضياء جودة و يوسف حميدة، بجانب المدير الفني كابتن محمود مصطفي.

وكان مجلس إدارة اتحاد المصارعة برئاسة اللواء محمد محمود قد عقد اجتماعا مهما لوضع اللمسات النهائية استعدادا لاستضافة بطولة أفريقيا والدورة التأهيلية لأولمبياد باريس 2024 والتي تستضيفها مصر على الصالة الدولية بمدينة برج العرب مارس المقبب.

ووافق مجلس الإدارة خلال الاجتماع على بدء معسكرات اعداد المنتخبات استعداد لبطولة افريقيا حيث يقام معسكر منتخب الشباب للمصارعة الرومانية و الحرة في مدينة رأس البر ويقام معسكر منتخب المصارعة النسائية بمدينة الإسكندرية في حين يقام معسكر المنتخب الأول في المركز الأولمبي بالمعادي.