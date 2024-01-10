ضبط سلع ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمنيا

شنت مديرية التموين بمحافظة المنيا، برئاسة الدكتور محمود يوسف وكيل الوزارة، حملات تموينية مكثفة على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية، والتي أسفرت عن ضبط سلع ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن تمكن الحملات التموينية المكثفة من تحرير 154 مخالفة تموينية بمركز ملوي جنوب المنيا، وذلك خلال عدد من الحملات التموينية والتفتيشية، نفذتها الوحدة المحلية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية بالمدينة والقرى، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، لضبط الأسواق والتأكد من المعروضات، ومدى الالتزام بالأسعار المقررة والمعلنة، وتحرير محاضر فورية للمخالفين، حفاظًا على حقوق المواطنين.

من جانبه، أوضح اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، أن الحملات التموينية على المخابز المخالفة والأسواق والمحال التجارية، أسفرت عن ضبط 154 مخالفة تموينية منها، 129 مخالفة للمخابز البلدية بنطاق الوحدات القروية، (قلندول – دير البرشا – نواي – إبشادات – المعصرة – دروة – تنده – تونة الجبل – الروضة)، تنوعت ما بين، (عدم إعطاء بون - نقص وزن - عدم الإعلان - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم نظافة)، لافتًا إلى أن الوحدة المحلية تنفذ تلك الحملات تباعاً وبصفة مستمرة بكافة قرى المركز والمدينة، للتأكد من انضباط أصحاب المخابز بجودة رغيف الخبز المنتج، وأضاف رئيس المركز، أنه في مجال متابعة الأسواق، تم تحرير 25 مخالفة تموينية، تنوعت ما بين (عدم وجود شهادة صحية – عدم الإعلان عن الأسعار – غير صالحة للاستهلاك الآدمي)، وتم أخذ 15 عينة مواد غذائية، وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها.

وأكد استمرار الحملات التفتيشية على المطاعم، ومحلات بيع المنتجات الغذائية، للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية وإحكام الرقابة، ومنع الممارسات الاحتكارية، والوقوف على سلامة وجودة المنتجات المعروضة، فضلاً عن الاطمئنان علي توافر السلع الاستراتيجية بالأسعار المقررة.