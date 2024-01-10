ندوة تثقيفية لشباب الشرقية عن" مواجهة الفساد"

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، بالإشتراك مع لجنة الدعوة الإسلامية بمؤسسة الأزهر الشريف؛ ندوة تثقيفية عن مواجهة الفساد مسئولية دينية ووطنية، وذلك بعنوان «حرمة المال العام».

وقال الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، إن فاعليات الندوة تم عرضها عن طريق البث المباشر على صفحة مكتب الربط الإلكتروني والتحول الرقمي لوزارة الشباب والرياضة على الفيس بوك، وصفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، وكذلك صفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة.

وأشار إلى أن الشيخ سعيد عبد الدايم، من علماء الأزهر الشريف عضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة، حاضر في الندوة، وقدمها أحمد سعد وكيل إدارة تنمية النشئ بالمديرية، وأشرف عليها باسم زكريا المشرف العام على أعمال لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة.

ولفت إلى المحاضر تناول مواضيع: تعريف الفساد، أنواع الفساد وصورة فى المجتمع، أسباب انتشار الفساد فى المجتمع، حرمة التعدي على مال الغير بالباطل، كيف حارب الدين الفساد بكل أشكاله، الآثار السلبية للفساد على الفرد والمجتمع، الدور المجتمعى في تعزيز قيم النزاهة والشرف.