الجثمان في الرشاح.. الأمن يكشف لغز إنهاء حياة عامل بالبحيرة

تبلغ لمركز شرطة أبوحمص بمديرية أمن البحيرة من عامل، بغياب شقيقه عامل، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وبالفحص تبين وجود شبهة جنائية وراء تغيب المذكور وأن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل- مقيم بدائرة المركز).



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته اعترف أنه حال استقلاله رفقة الـمُتغيب الدراجة النارية خاصته وسيرهما بإحدى الطرق قام بمغافلته والتعدى عليه بسلاح أبيض "سكين" وإحداث إصابته التى أودت بحياته وسرقة (دراجته النارية، 3 هواتف محمولة، مبلغ مالى) وقام بإلقاء جثة المجنى عليه بأحد المصارف المائية بدائرة المركز ولاذ بالهرب، وأرشد عن مكان إلقاء جثة المجنى عليه ، والسلاح الأبيض المستخدمفى الواقعة والمسروقات، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تباشر جهات التحقيق بالمنصورة، التحقيق مع شاب متهم بقتل جدته السبعينية طعنا داخل مسكنها في المنصورة.

التحقيق مع شاب متهم بإنهاء حياة جدته السبعينية في المنصورة

والبداية بتلقي الأجهزة الامنية بمديرية امن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من أهالي منطقة شارع الترعة بنطاق أول المنصورة بالعثور على مسنة مقتولة داخل مسكنها.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة بقيادة رئيس المباحث وبالفحص تبين مصرع "شهيرة محمود رامز"، 75 عاما، ومقيمة شارع الترعة مدينة المنصورة.

وتبين أن حفيد المجني عليها تخلص منها طعنًا وذلك لمعاناته من أزمة نفسية وقيامه بالتعدي عليها ضربًا والتخلص منها بأداة حادة "سكين".

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة من ضبط المتهم وبمواجهته اقر واعترف بارتكابه الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الواقعة وأمرت بنقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي وانتدبت الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة.

براءة المتهم بذبح جاره داخل مسجد ميت السودان في الدقهلية|الانفصام السبب

براءت محكمة جنايات المنصورة "الدائرة الثانية"، المتهم بالتخلص من جاره داخل مسجد أثناء صلاة الجمعة، بقرية ميت السودان التابعة لمركز دكرنس، بمحافظة الدقهلية لاعتقاده بممارسة السحر نحوه.

واستند الحكم إلى ورود تقرير مستشفى الأمراض العقلية عن حالته النفسية، حيث بين إصابته بانفصام، وعدم إدراكه لأفعاله وإيداعه بمستشفى الصحة النفسية، وإعداد تقرير كل 6 أشهر بحالته وعرضه على المحكمة.

وتبين لهيئة المحكمة أن المتهم يعاني من انفصام في الشخصية، وذلك بعد ورود تقرير اللجان النفسية التي جرى عرض المتهم عليها، وجاء به أنه يعاني من انفصام في الشخصية، وعدم مسؤوليته عن أفعاله أثناء ارتكابه الجريمة.

وكان المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية، قد أحال المتهم “صابر ف.ع.ع”، 35 سنة - فلاح، ومقيم بقرية ميت السودان دائرة مركز دكرنس، للمحاكمة الجنائية، لأنه في يوم 9/9/2022 قتل المجني عليه الشربيني عوض المتولي عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيّت النية وعقد العزم المصمم على إزهاق روحه، وأعد ذلك الغرض سلاحا أبيض سكين، وتوجه إلى حيث أيقن مكان وجوده بأحد دور العبادة، ودلف إليه وظل ماكثًا مراقبًا حركة المجني عليه، وما أن تحقق له مراده استل السلاح الأبيض حوزته من طيات ملابسه، وسدد له طعنة استقرت في رقبته، تاركًا إياه مضرجًا بدمائه، ومحدثًا ما قد حل به من الإصابات الواردة في تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، قاصدًا إزهاق روحه.

كما أحرز بغير ترخيص ودون مسوغ قانوني سلاحين أبيضين سكينتين والمستخدمتين في الجريمة محل الاتهام السابق علي النحو المبين بالتحقيقات، ودنس مبنى معد لإقامة شعائر دينية دور عبادة المسجد الكبير بقرية ميت السودان مركز دكرنس على النحو المبين بالتحقيقات.