(شاهد) سامسونج تركز على شعار "الذكاء الاصطناعي للجميع" في CES 2024

انتهت العطلات، ولكن بقي تقليد شتوي واحد. لقد عاد معرض CES، ليحول لاس فيجاس مرة أخرى إلى ملاذ للمهووسين بالتكنولوجيا.

تعد سامسونج، بالطبع، شركة كبيرة تضع يديها على كل علبة ملفات تعريف الارتباط تقريبًا، لذلك قد تتساءل عما سيركز عليه المؤتمر الصحفي. وأنت تعرف الجواب بالفعل. إنه الذكاء الاصطناعي. المكبس يحمل عنوان "الذكاء الاصطناعي للجميع: الاتصال في عصر الذكاء الاصطناعي"، والذي تمكن بطريقة ما من الضغط على المصطلح مرتين.

ما نتوقعه

وسيترأس هذا الحدث نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ورئيس قسم DX (تجربة الأجهزة) في سامسونج، جونغ هي هان. ظلت سامسونج ملتزمة الصمت إلى حد ما فيما يتعلق بالتفاصيل، وبدلاً من ذلك اعتمدت على الموضوع الشامل وهو "الذكاء الاصطناعي للجميع". ربما سنحصل على مزيد من المعلومات حول برنامج chatbot القادم للشركة Gauss، والذي يمكنه كتابة رسائل البريد الإلكتروني والرموز، والباقي تعرفه. ومع ذلك، يمكنه أيضًا ترقية الصور ذات الدقة المنخفضة، وهو أمر أنيق جدًا.

وفقًا لصحيفة The Korea Times، من المقرر أن يتم إطلاق Gauss في أجهزة Galaxy S24 القادمة، لذا سيكون معرض CES 2024 وقتًا رائعًا لإعلان ذلك رسميًا. من المتوقع أن يتم إطلاق خط S24 في منتصف شهر يناير، أي في غضون أسبوع تقريبًا أو نحو ذلك.

بالطبع، سامسونج هي في المقام الأول شركة مصنعة للأجهزة، لذلك سيكون من الغريب أن تنفق الكلمة الرئيسية بأكملها على الذكاء الاصطناعي. وجد المؤتمر الصحفي العام الماضي أن الشركة أعلنت عن كل شيء بدءًا من الفرن الذكي المزود بكاميرا داخلية وحتى أجهزة تلفزيون MicroLED و8K. وعلى أية حال، ليس أمامنا وقت طويل للانتظار.

ما أعلنته سامسونج

كشفت الشركة عن أول شاشة MicroLED شفافة في العالم - وهي شاشة عرض حقيقية. فاجأتنا سامسونج أيضًا بإعادة روبوتها Ballie، الذي يحتوي الآن على جهاز عرض مدمج ومظهر مختلف تمامًا. على صعيد الأجهزة التي يمكنك شراؤها قريبًا، حصلنا أيضًا على أجهزة تلفزيون جديدة، وأجهزة عرض، ومكبر صوت HDMI 2.1، ومكبر صوت Music Frame لتتوافق مع أجهزة تلفزيون Frame الخاصة بالشركة (والتي قمنا أيضًا بالتدريب العملي عليها)، وجهاز ذكي شاشة تعمل دون الحاجة إلى جهاز كمبيوتر، وواجهة جديدة لأجهزة التلفاز الخاصة بها تتيح لك استخدام التلفزيون كمركز منزلي ذكي.