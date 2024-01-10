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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

وزير الخارجية اللبناني يوجه رسالة لإسرائيل

وزير الخارجية والمغتربين
وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبدالله بوحبيب

أكد وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبدالله بوحبيب على أهمية وقف التوتر على الحدود الجنوبية مع إسرائيل، معربًا عن أمله في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن ترسيم الحدود بين البلدين.

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وقال بوحبيب، في مقابلة مع قناة الحرة الأمريكية، إنه من المهم للبنان وجود اتفاق كامل على الحدود وتخفيف التوتر أو وقفه مع إسرائيلي، معربا عن أمله في تحقيق المبادرة الأمريكية أهدافها بشأن إنسحاب إسرائيل من كل الأراضي المحتلة من ضمنها مزارع شبعا وكفر شيما.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، كشف وزير الخارجية اللبناني أن المفاوضات الجارية برعاية أمريكية لترسيم الحدود مع إسرائيل تواجه مشكلتين هما استمرار الحرب في قطاع غزة وخلو منصب رئيس الجمهورية في لبنان.

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