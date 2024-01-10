غزة تعيش على الركام.. تحليل يرصد حجم الدمار الكارثي في القطاع

اظهر تحليل الأقمار الصناعية الذي أجراه باحثون في مركز الدراسات العليا بجامعة مدينة نيويورك وجامعة ولاية أوريغون إلى أن ما بين 45% و56% من جميع المباني في قطاع غزة تضررت اعتبارا من الخامس من يناير. وبالمقارنة، تراوحت هذه الأرقام بين 29% و37% في الرابع من ديسمبر.

وأعلن بلينكن أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على خطة للسماح بإرسال بعثة تقييم تابعة للأمم المتحدة إلى شمال غزة مع تحول الهجوم الإسرائيلي هناك إلى مرحلة جديدة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للحكومة الإسرائيلية أنه يجب السماح للفلسطينيين بالعودة إلى منازلهم في غزة بمجرد أن تسمح الظروف بذلك ويجب عدم تهجيرهم من القطاع، حسبما قال كبير الدبلوماسيين الأمريكيين الثلاثاء.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي في تل أبيب: “ستحدد ما يجب القيام به للسماح للفلسطينيين النازحين بالعودة بأمان إلى منازلهم في الشمال".

ومن جهة أخري، أكد البيت الأبيض أن الولاياتِ المتحدة لا تؤيد وقفا لإطلاق النار في غزة في الوقت الراهن لأنه سيكون في صالح حماس. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي، إن واشنطن تدعم التوصل إلى هدن إضافية.

فيما تستمر الجهود والاتصالات الدولية لوقف الحرب في غزة، يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في وسط وجنوب القطاع، معلنا قتل 40 عنصرا من الفصائل بعد مداهمة تجمع للمسلحين، واكتشاف فتحات أنفاق.