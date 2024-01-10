AMD تركز على الذكاء الاصطناعي بأجهزة اللابتوب في CES 2024

تقدم AMD دائمًا شيئًا مثيرًا للاهتمام إلى معرض CES - ونأمل ألا يكون معرض CES 2024 مختلفًا.

يضم المؤتمر الرئيس والمدير التنفيذي لشركة AMD، الدكتورة ليزا سو، والنائب الأول لرئيس الشركة والمدير العام للحوسبة والرسومات، جاك هوينه.



ما نتوقعه

مثل العديد من الشركات، تقول AMD إنها تركز في المؤتمر الصحفي على الذكاء الاصطناعي، وفي هذه الحالة يتعلق الأمر بأجهزة الكمبيوتر الشخصية. تقول الصفحة المقصودة للبث المباشر أن "AMD تعمل على تشغيل البنية التحتية الشاملة التي ستحدد عصر الذكاء الاصطناعي، بدءًا من عمليات التثبيت السحابية وحتى مجموعات المؤسسات والأجهزة الذكية المدمجة وأجهزة الكمبيوتر التي تدعم الذكاء الاصطناعي".

إذا كان كل ذلك يبدو غامضًا ومملًا للغاية، فلا تقلق: على الرغم من أننا لا نعرف بالضبط ما تخطط AMD للكشف عنه في معرض CES 2024، إلا أنه عادةً ما يكون هذا هو الوقت الذي تكشف فيه الشركة عن وحدات المعالجة المركزية ووحدات معالجة الرسومات التي ستكون في أجهزة الكمبيوتر المحمولة خلال العام المقبل. السنة القادمة. نأمل أن نرى المزيد من الشيء نفسه، وهناك فرصة كبيرة لأن نحصل على بعض شرائح سطح المكتب أيضًا، في شكل وحدات معالجة مركزية جديدة ذات رسومات مدمجة متطورة.

كشفت AMD عن مجموعة من المعدات في معرض CES 2023، بما في ذلك معالج Ryzen 9 7945HX وRX 7700S وRX 7600S لأجهزة الكمبيوتر المحمولة الرفيعة والخفيفة وRadeon RX 7600M XT و7600M للألعاب ذات الإطارات العالية في الثانية بدقة 1080 بكسل.

ما أعلنته AMD

إذا فاتتك المؤتمر الصحفي المباشر لـ AMD في معرض CES 2024، فلدينا مقطع فيديو ملخص سيستغرق مشاهدته أقل من سبع دقائق من وقتك. تنبيه المفسد: تتضمن أبرز الميزات شرائح سطح المكتب Ryzen 800G الجديدة المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي وبطاقة Radeon RX 7600 XT للمبتدئين، والتي تم تصميمها للألعاب بدقة 1440 بكسل.