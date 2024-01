(شاهد) نتفليكس تطرح مقطع دعائي لفيلم الخيال العلمي المقتبس من 3 Body Trouble

1/10/2024 11:51:53 AM

أخيرًا، حصلت سلسلة الخيال العلمي التي طال انتظارها على Netflix بعنوان 3 Body Issue على مقطع دعائي كامل، بعد إعلان تشويقي قصير تم إصداره العام الماضي. يبلغ طول هذا المقطع الدعائي الجديد أكثر من دقيقتين وهو مليء تمامًا باللحظات المثيرة والقرائن المحيرة. مشاهدته أدناه.



يعتمد العرض على سلسلة كتب ناجحة للمؤلف الصيني ليو سيشين. من بين رواد العرض ديفيد بينيوف ودي.بي. فايس، عضو سابق في مسلسل Game of Thrones. نعم، الجميع يكرههم بسبب نهاية ملحمة HBO الخيالية، ولكن هذا هو الأمر. 3 Body Trouble هي الرواية الأولى في سلسلة Remembrance of Earth's Past النهائية، والمواسم السابقة من Game of Thrones، عند العمل على مواد موجودة مسبقًا، كانت مبدعة تمامًا. لذلك يمكن أن يكون هذا أمرًا جيدًا للغاية، على الرغم من أنه عانى من التأخير.

أما بالنسبة للحبكة، فهي معقدة ويصعب حتى مناقشتها دون الخوض في حرقها. الكتب متاحة إذا كنت لا تستطيع الانتظار حتى تاريخ إصدار العرض في 21 مارس. كدليل، يشير العنوان الغريب في الواقع إلى مشكلة شائعة في كل من الفيزياء الكلاسيكية وفيزياء الكم التي تتضمن قوانين نيوتن للحركة والجاذبية العالمية. بمعنى آخر، إنه خيال علمي صعب، لكن الكتب تحتوي على الكثير من مشاهد الحركة والغموض، ويبدو أن المسلسل سيحذو حذوه. توقع الكثير من التقنيات المتقدمة والغرابة الدنيوية الأخرى.

3 نجوم من مسلسل Body Issue، بنديكت وونغ، وإيزا غونزاليس والعديد من خريجي مسلسل Game of Thrones، بما في ذلك جوناثان برايس وجون برادلي. إلى جانب بينيوف وفايس، يشارك كاتب السيناريو ألكسندر وو كمخرج مشارك. اشتهر Woo بعمله في True Blood وThe Terror، من بين مسلسلات أخرى تحظى بتقدير كبير.