ناسا تؤجل أول مهمة مأهولة لأرتميس حتى سبتمبر 2025

ناسا تؤجل عودتها إلى القمر ببرنامج أرتميس. وقال بيل نيلسون، مدير ناسا، للصحفيين عبر الهاتف: "لمنح فرق أرتميس مزيدًا من الوقت للعمل على مواجهة التحديات من خلال التطوير والتشغيل والتكامل لأول مرة، سنمنح مزيدًا من الوقت في أرتميس 2 و3".

على هذا النحو، فإن Artemis 2، التي كان من المقرر إطلاقها في نوفمبر 2024، تستهدف الآن سبتمبر 2025. ومن المقرر أن تطير هذه المهمة المكونة من أربعة أشخاص حول القمر، بطريقة مشابهة لـ Artemis 1 غير المأهولة. أما بالنسبة لـ Artemis 3، والتي ستعيد البشر إلى سطح القمر لأول مرة منذ عام 1972، ومن المقرر الآن أن يتم ذلك في سبتمبر 2026، مما يمثل تأخيرًا لمدة تسعة أشهر.

هذه هي التأخيرات الوحيدة التي أعلنتها ناسا في الوقت الحالي. وقال نيلسون إن "أرتميس 4 لا يزال في طريقه إلى سبتمبر 2028". إلى جانب الهبوط على سطح القمر، ستمثل هذه المهمة تسليم وحدة سكنية إلى Lunar Gateway، وهي محطة فضائية مخطط لها أن تدور حول القمر.



التأخير هو لأسباب تتعلق بالسلامة. وقال أميت كشاتريا، نائب المدير المساعد لبرنامج القمر إلى المريخ: "بالنسبة لـ Artemis 2، هناك قدرات جديدة يجري تعزيزها للمهمة". وتشمل هذه التحميل بالوقود، وتحميل الطاقم والخروج، وأنظمة الإجهاض الجديد ودعم الحياة.

وقال كشاتريا إن ناسا تتعلم من البيانات التي حصلت عليها من أرتميس 1 وإنتاج المكونات للمهام المستقبلية. وقال كشاتريا: "من الرحلة التجريبية على وجه الخصوص، توصلنا إلى نتيجة رئيسية واحدة وهي أننا نحتاج إلى مزيد من الوقت للعمل، وهو أداء نظام الحماية الحرارية على المركبة الفضائية، على الدرع الحراري".

في حين كان أداء الدرع الحراري جيدًا بشكل عام أثناء هبوط Artemis 1 من حيث الحماية الحرارية، إلا أنه واجه "بعض الظواهر غير المتوقعة التي نحتاج إلى التأكد من أننا نفهمها تمامًا"، أي بعض المواد المتفحمة. وأشار كشاتريا إلى أن ناسا لا تريد ترك أي شيء للصدفة عندما يتعلق الأمر بسلامة رواد الفضاء، وقد أمضت "الجزء الأكبر من عام 2023 في التحقيق" في هذا القلق. وتأمل ناسا في تحديد السبب الجذري لهذه المشكلة في الربيع.

وفي الوقت نفسه، من بين مخاوف أخرى، واجهت ناسا بعض المشكلات في نظام دعم الحياة. وقال كشاتريا: "خلال قبول بعض مكونات Artemis 3، لاحظنا وجود عطل في بعض دوائر صمامات المحرك". "لقد اجتازت هذه المكونات اختبار القبول لـ Artemis 2، لكنها لم تجتازها لـ Artemis 3. وهذا أعطانا وقفة للتوقف وإلقاء نظرة على تلك الدائرة بطريقة أكثر تفصيلاً." على هذا النحو، وجدت ناسا عيبًا في التصميم في الدائرة.

ونظرًا لأهميته بالنسبة لنظام دعم الحياة، اعتبرت الوكالة النظام غير مقبول كما هو. وقال كشاتريا "علينا استبداله لضمان سلامة الطاقم". ومن المحتمل أن يستغرق حل المشكلة بعض الوقت حيث سيتعين على ناسا اختبار كل تغيير بعناية، لكن كشاتريا أضاف أن الوكالة تعرف كيفية حل المشكلة.

تأتي تأخيرات أرتميس في أعقاب فشل المهمة التي سعت إلى نقل أول حمولة تجارية أمريكية إلى القمر. كانت شركة أستروبوتيك تأمل في القيام بهبوط سلس على سطح القمر باستخدام مركبة الهبوط Peregrine. ومع ذلك، نظرًا لبعض مشكلات ما بعد الإطلاق (على وجه الخصوص، تسرب الوقود الدافع)، لم يعد الهبوط الناعم ممكنًا.

وكتب أستروبوتيك على موقع X: "نظرًا لتسرب الوقود الدافع، لسوء الحظ، لا توجد فرصة للهبوط السلس على القمر. ومع ذلك، لا يزال لدينا ما يكفي من الوقود الدافع لمواصلة تشغيل المركبة كمركبة فضائية". العمل على إيجاد طرق لإطالة العمر التشغيلي لـ Peregrine."