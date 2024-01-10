فراشات الايروبيك تتألق في كأس مصر

حصلت فراشات الايروبك بـ المقاولون مواليد ٢٠١٧ على ٨ ميدالية ذهبية وميدالية فضية فى بطولة كأس مصر المقامة فى وزاره الشباب والرياضة ٦ أكتوبر.



المدير الفنى ك احمد شاكر ، مدرب عام ك محمود شاكر ، مدربه الفريق ك ريم الحسينى ، مدرب الفريق ك حسين رجب، مدرب ك عمرو يسرى.



انضمام لاعب المقاولون العرب 2008 لمنتخب مصر للناشئين



تلقى نادي المقاولون العرب خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم يفيد باستدعاء اللاعب محمد طارق للانضمام لأولى تجمعات معسكر منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 المفتوح استعدادا لتصفيات أمم أفريقيا 2025 .

ورحب الكابتن يسري عبدالغني رئيس قطاع الناشئين بنادي المقاولون العرب بانضمام اللاعب للمنتخب خلال الفترة المحددة. ومن المقرر إقامة معسكر إعداد المنتخب بأحد فنادق التجمع الخامس في الفترة من الخميس 4 إلى الخميس 11 يناير 2024.

