جامعة القناة تحصد الفئة الذهبية Q1 ضمن أعلى 25% جامعة بالعالم

كشف تقرير وحدة التصنيفات الدولية بمكتب التعاون الدولي عن الوضع العالمي لجامعة قناة السويس، في التصنيفات الدولية الرصينة، حيث أدرجت جامعة قناة السويس في التصنيف البريطاني كيو إس QS للجامعات لعام 2024، وقد جاءت جامعة قناة السويس بترتيب السادس على مصر، وضمن أفضل 1400 جامعة عالمياً لعام 2024 . وبذلك تحافظ الجامعة على ظهورها العالمي في كيو إس للعام الثالث علي التوالي.



وصنفت جامعة قناة السويس في النسخة الأولى من تصنيف كيو إس QS للاستدامة من أفضل 450 جامعة عالميا، والخامسة مصريا في مجمل معايير الاستدامة. وحققت جامعة قناة السويس ترتيبا متقدما وملحوظا

عالميا بترتيب 436 عالميا، التاسع إفريقيا، والرابع مصريا في مجمل معيار "الأثر البيئي"، وبترتيب 458

عالميا في مؤشر "الاستدامة البيئية".

كما صنفت الجامعة في معيار الحوكمة 555 عالميا.

في التصنيف العربي كيواس OS- حافظت جامعة قناة السويس على ظهورها من أفضل 100 جامعة عربية، بترتيب 21 على المنطقة و15 محليا من بين 36 جامعة مصرية.

وأظهر تصنيف التايمز البريطاني لمؤسسات التعليم العالي للجامعات جامعة قناة السويس المتميز في تصنيف 2024 للتايمز للتعليم العالي وظهرت الجامعة من أفضل 1200جامعة على مستوى العالم من بين 1904 جامعة، وبترتيب الحادي عشر بين 28 جامعة على مستوى مصر.



وأظهرت جامعة قناة السويس، تقدما ملحوظا في مؤشر المكانة الدولية، حيث احتلت الجامعة الترتيب 784على مستوى العالم من حيث التعاون الدولي، وأيضا وفقا لمؤسسة التايمز البريطاني- حافظت جامعة قناة السويس على ظهورها المتميز في النسخة الثالثة

التصنيف العربي 2023 ، حيث ظهرت الجامعة بترتيب (51-60) على مستوى 207 جامعة عربية من 15دولة عربية، وبالترتيب الثاني عشر على الصعيد المصري من بين 37 جامعة مصرية.



وأعلنت مؤسسة التايمز للتعليم العالي نتيجة تصنيف تأثير الاستدامة للعام 2023 والتي شملت 1625 جامعة

على مستوى العالم، وصنفت جامعة قناة السويس ضمن أفضل 600 جامعة عالميا في تحقيق مجمل أهداف

التنمية المستدامة، وبترتيب الرابع على37 جامعة مصرية. وقد جاءت النتيجة لحرص إدارة الجامعة على

اتباع رؤية مصر 2030 في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، من خلال تطبيق الخطة

الاستراتيجية الجديدة للجامعة الداعمة لأهداف التنمية والظهور العالمي للجامعة، وإدراج جامعة قناة السويس للعام الخامس على التوالي في تصنيف تأثير الاستدامة يعد إنجازا كبيرا، ويميز الجامعة كرائد عالمي. وهو مما يدل على التزام الجامعة، ليس فقط بدعم أهداف التنمية المستدامة من خلال التدريس والبحث ونقل المعرفة، ولكن أيضا لتجسيد الأهداف في الممارسات والسياسات والإجراءات الداخلية للمؤسسة، وكذلك تقديم أدلة يمكن

التحقق منها على أنشطتها.



ويذكر أن جامعة قناة السويس قد حققت ترتيبا دوليا في كافة أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر لهذا العام.

وجاء تميز الجامعة عالميا لدورها البحثي والتعليمي والمجتمعي الذي ساهم في تحقيق كافة الأهداف السبعة عشر. وبالأخص تميزت الجامعة وكانت من أفضل 200 جامعة عالمية في عدة أهداف، منها مجال القضاء

على الجوع SDG2 (الأولى مكرر مصريا)، مجال الطاقة النظيفة SDG7 (الخامس مصريا)، مجال حفظ

البيئة البحرية SDG14 (الأولى مكرر مصريا).



وتميزت الجامعة وكانت من أفضل 300 جامعة عالميا

في مجال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتوفير العمل اللائق للجميع SDGA (الثالثة مصريا) ومجال صون

الحياة البرية SDG15 (الثانية مكرر مصريا).

كما اعلنت مؤسسة التايمز للتعليم العالي جامعة قناة السويس ضمن أفضل 300 جامعة دوليا في تصنيف تايمز للجامعات الناشئة التي تم تأسيسها خلال 50 عاما أو أقل. وحققت جامعة قناة السويس المركز الرابع على

مستوى مصر. وشمل تصنيف تايمز للجامعات الناشئة لهذا العام 605 جامعة على مستوى العالم.



وأظهر المصنف الأمريكي يو إس نيوز US-News تقدم ترتيب جامعة قناة السويس عالميا إلى الترتيب 807

مقارنة بالترتيب 914 للعام الماضي، وبترتيب التاسع على مستوى مصر. كما أظهر التصنيف تفوق الجامعة

في مجال الطب الإكلينيكي بترتيب 725 عالمياً.

ووفقا لتصنيف ويبمتريكس للجامعات العالمية هو مبادرة من قبل مختبر سایبرمتريكس، أكبر هيئة للبحوث

العامة في إسبانيا، والذي يقيم أداء الجامعات في جميع أنحاء العالم كل ستة أشهر.



وقد أظهرت جامعة قناة السويس تقدما ملحوظا في إجمالي الترتيب العالمي بترتيب 1749 وفي مؤشر الشفافية بترتيب 1233.

وكماحققت جامعة قناة السويس الترتيب 42 على مستوى أفريقيا من بين 2087 جامعة ومحليا بترتيب 15 من بين 50 جامعة مصرية.



ووفق تصنيف سيماجو العالمي- ظهرت جامعة قناة السويس في الفئة الذهبية Q1 ضمن أعلى 25٪ جامعة في العالم بترتيب 4113 عالميا والتاسع مصريا وبترتيب 33 عربيا. وصنفت في المربع الذهبي من حيث النشاط البحثي بالترتيب 17 مصريا والابتكار، والتي احتلت فيه الترتيب السابع مصريا والمشاركة المجتمعية بترتيب ال 11 مصريا.

ومن حيث ترتيب المواد الأكاديمية- أظهرت جامعة قناة السويس في مجال العلوم البيطرية

الترتيب 366 عالميا والترتيب 14 أفريقيا و 13 عربيا والتاسع مصريا.

ووفقا للتصنيف الصيني شانغهاي للمواد الأكاديمية- ظهرت جامعة قناة السويس بترتيب متميز في 7 مجالات أكاديمية. تصدرت جامعة قناة السويس في مجال العلوم الزراعية بترتيب (150-101) عالميا والسادس مصريا.

يليه ولأول مرة في تصنيف الجامعات المصرية، ظهرت جامعة قناة السويس في مجال هندسة المعادن بترتيب(151-200)، وفي مجال العلوم البيطرية احتلت الجامعة عالميا الترتيب (300 - 201) والخامس مكرر مصريا.

وفي مجال العلوم الصيدلانية، أظهرت الجامعة تقدما في تصنيف 2022، واحتلت الترتيب (300-201)،والرابع مکرر مصريا. كما أظهرت الجامعة لأول مرة تفوقا في العلوم البيولوجية بترتيب (400-301) عالميا، والثاني مصريا.

لأول مرة في تاريخ الجامعات المصرية، جامعة قناة السويس تظهر في مجال علم المواد والهندسة

بترتيب (500-401). وكما ظهرت بترتيب (500-401) عالميا، والأول مصريا في مجال علوم الإنسان البيولوجية.

ومؤخرا أطلقت جامعة الدول العربية التصنيف العربي للجامعات والذي ظهرت نتائجه لأول مرة هذا العام،

وظهرت جامعة قناة السويس من أفضل 25 جامعة عربية بترتيب 23 عربيا وال 11 مصريا. وحققت الجامعة الترتیب 17 عربيا، والسابع مصريا في مؤشر التعليم والتعلم. وفي مؤشر التعاون الدولي والمحلي وخدمة

المجتمع، حققت جامعة قناة السويس الترتيب 19 عربيا والثامن مصريا.

ويرجع التميز الملحوظ في التصنيفات العالمية إلى حزمة السياسات والإجراءات والمشروعات الأكاديمية التي اعتمدتها جامعة قناة السويس، بدعم واهتمام من إدارة الجامعة على رأسها الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، وإشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، و إشراف الدكتور جمال المصري مدير مكتب النشر الدولي،

والدكتور سامح سعد مدير مكتب التعاون الدولي، و إشراف تنفيذي الدكتورة إلهام على الخواص مدير وحدة التصنيف بمكتب التعاون الدولي، لتوجيه البحوث نحو تحقيق خطة التنمية المستدامة للدولة 2030 ، وأيضا من خلال جهود الجامعة في تعزيز النشر الدولي، وزيادة التعاون الدولي، والتي تتوافق مع المعايير العالمية المؤهلة للتصنيفات العالمية.