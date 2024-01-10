جامعة قناة السويس تستعد لإطلاق 10 قوافل ضمن " حياة كريمة"

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، الإنتهاء من استعداد الجامعة لتنفيذ خطة قوافل الإصحاح البيئي لعام 2024، ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، خلال الفترة من 15 يناير - 10 يونيو 2024، وتضم 10 قوافل تتجه إلى مدن وقرى محافظات الإسماعيلية، والسويس، وجنوب سيناء.

وأكد حرص الجامعة الدائم على المشاركة الفعالة بالمبادرات الرئاسية والقومية الكبرى، مشيرا إلى الدور المجتمعي الرائد لجامعة قناة السويس في منطقة وإقليم القناة، وموجها لأهمية أن تقدم قوافل الإصحاح البيئي خدماتها المجانية لأهالي القرى والريف المصري، بهدف تنمية الإنسان المصري، وتحسين مستوى معيشته، وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية، والاهتمام بصحة المواطن المصري، وتنمية وعيه وثقافته في مختلف المجالات.

وتابع أن الجامعة تتوجه ب 7 قوافل شاملة داخل مدن وقرى محافظة الإسماعيلية وهي القافلة الشاملة المتجهة إلى مركز ومدينة القصاصين يوم 15يناير الحالي، وأخرى متوجهة إلى مركز ومدينة القنطرة غرب يوم 12 فبراير القادم، وفي السادس والعشرين من فبراير القادم- تتجه قافلة الجامعة إلى مركز ومدينة التل الكبير، كما تتوجه الجامعة بقافلتها الشاملة إلى مركز ومدينة فايد في الرابع من مارس 2024، والثاني والعشرين من إبريل إلى مركز ومدينةأبوصوير، وإلى مركز ومدينة الإسماعيلية يوم 13 مايو، ومركز ومدينة القنطرة غرب يوم 27 مايو.

كما تتوجه الجامعة بقافلتها إلى محافظة السويس في التاسع والعشرين من يناير الحالي، وإلى محافظة جنوب سيناء تتوجه القافلة التنموية الشاملة في العاشر من يونيو 2024.

وتقام القوافل البيئية الشاملة بإشراف عام الدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف تنفيذي المهندسة وفاء إمام مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة.