طلاب النقل يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول بمدارس الإسماعيلية

لليوم الثاني على التوالي، يواصل طلاب صفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية انتظام سير امتحانات النصف الأول من العام الدراسي بمدارس الإسماعيلية.

وأكد محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، انتظام سير امتحانات نصف العام عن العام الدراسي الحالي 2023/2024 لصفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية والتي شهدت الالتزام بكافة التعليمات الصادرة والخاصة بضوابط سير الامتحانات وتحقيق كافة وسائل الانتظام والهدوء لأداء أبنائنا الطلاب لامتحاناتهم بسهولة ويسر.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية لمتابعة عدد من المدارس واللجان بادارة شمال الإسماعيلية التعليمية حيث شملت الجولة متابعة أعمال الامتحانات والكنترول بمدرسة ١٦ أكتوبر الإعدادية بنين وكذا سير الامتحانات بمدرسة عثمان أحمد عثمان الابتدائية وختمت الجولة بمدرسة الإعلام الرسمية المتميزة لغات .

ووجه وكيل الوزارة، بتذليل أي عقبات والعمل على توفير بيئة هادئة لأداء الطلاب امتحاناتهم بسهولة ويسر.في إطار تعليمات د رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بمتابعة الامتحانات

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن الامتحانات سبقها إعداد جيد بجميع اللجان لتوفير الجو الملائم وتم التنبيه على الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات وتحقق الانضباط والنظام داخل اللجان، مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ على النظافة العامة، وتوفير المناخ اللازم لسير الامتحانات بصورة جيدة تتيح للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، مع التزام الملاحظين والمراقبين العاملين باللجنة وجميع الطلاب بعدم اصطحاب أجهزة المحمول داخل لجان الامتحان.

يذكر ان إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية يبلغ ١٧٣ ألف و٥٠٤ طالب وطالبة بدائرة المحافظة.

يأتي ذلك في إطار تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بمتابعة الامتحانات.