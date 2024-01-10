بسبب عطلته الأخيرة.. رئيس الوزراء الكندي يواجه مساءلات قانونية

ذكرت قناة “القاهرة الإخبارية” أن مساءلة رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، بخصوص حصوله على عطلة ليست المرة الأولى وإنما هي المرة الرابعة خلال فترت رئاسته للحكومة.

قضاء عطلة خاصة بأموال دافعي الضرائب الكنديين

وقال مرسال "القاهرة الإخبارية" من كندا،أنها ليست المرة الأولى التي يقوم فيها بمخالفة وليست المرة الأولى التي تتعلق المخالفة بقضاء عطلة خاصة بأموال دافعي الضرائب الكنديين، وهي ليست أموالا بسيطة، ففي هذه الظروف الصعبة كل دولار يعني الكثير لدافعي الضرائب.

رئيس الوزراء الكندي

وتابع: "الرحلة التي انتهى منها رئيس الوزراء الكندي إلى جامايكا قضى فيها 10 أيام في أحد أفخر المنتجعات في شمال جامايكا، وكانت الإقامة في الفيلا التي أقام فيها ترودو وعائلته 7 آلاف دولار أمريكي في الليلة الواحدة، أي 70 ألف دولار في 10 أيام، والمفارقة أن ترودو لم يدفع هذا المبلغ، والمشكلة الكبرى التي أثارت المشكلات أنه لم يدفع بل أقام مجاملة على حساب صاحب المنتجع الذي قال إنه أحد أصحاب العائلة مما أثار المشكلات في كندا".