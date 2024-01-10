إنتهاء امتحانات صفوف النقل بالثانوية الأزهرية في الإسماعيلية

أنهى طلاب سنوات النقل بالمرحلة الثانوية الأزهرية اليوم امتحانات الفصل الدراسي الاول بمعاهد الإسماعيلية الأزهرية بعد نحو أسبوعين من انطلاق الامتحانات.

وقام فضيلة الشيخ ممدوح عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيليّة الأزهرية، بتفقد كنترول ولجان معهد فتيات آل سهمود الثانوي النموذجي، ومعهد فتيات عين غصين الثانوي، للاطمئنان على سير الامتحانات في يومها الاخير والتأكد من مدى توفير الهدوء والاستقرار داخل اللجان، ومطابقة الأسئلة للمناهج الدراسية، وعدم وجود معوقات أو شكاوى واردة لغرفة العمليات بالمنطقة، مؤكدا ان عمليات التصحيح تتم أولًا بأول والالتزام بالدقة في التصحيح، وإعطاء كل طالب حقه؛ وقد رافق فضيلته الأستاذ عبدالحميد حسن، مدير إدارة أمن المنطقة.

ويعد قطاع المعاهد الأزهرية هو أحد قطاعات الأزهر الشريف، أنشأ طبقًا لقانون رقم 103 لسنة 1961 وهو عبارة عن مجموعة مدارس تشمل جميع مراحل التعليم قبل الجامعي (رياض أطفال، ابتدائي، إعدادي، وثانوي)، تمثل البوابة الوحيدة للالتحاق جامعة الأزهر وفروعها، ويدرس فيها مناهج وزارة التربية والتعليم المصرية إضافة لعلوم الدين الإسلامي وهي المواد الشرعية، وللمعاهد مبان مستقلة أو ملحقة بالمساجد في نمط معماري يختلف عن المدارس الحكومية، حيث يُراعى النموذج المعماري الإسلامي التراثي، ويتجاوز عدد المعاهد الأزهرية لأكثر من عشرة الآف معهد في مختلف أنحاء مصر