ميلان يواجه أتالانتا.. وروما يلتقي لاتسيو في ربع نهائي كأس ايطاليا الليلة

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان اختبارا صعبا أمام نظيره أتالانتا، بالمباراة التى تجمع الفريقين في تمام العاشرة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات الدور ربع النهائى لبطولة كأس إيطاليا.

وحجز ميلان بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس إيطاليا، بعد تخطى عقبة كالياري بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب "سان سيرو" معقل الروسونيري، في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس إيطاليا.

وعلى الجانب الآخر، تشهد دقات الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء، يحتضن ملعب "الأولمبيكو" ديربى العاصمة الإيطالية بين فريقى روما ولاتسيو.

واستطاع فريق لاتسيو العبور الى الدور ربع النهائي من بطولة كأس إيطاليا بعد خطف انتصارا صعبا على حساب جنوى بنتيجة بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين بملعب "الأولمبيكو" بالعاصمة الإيطالية.

فيما تأهل فريق روما الى ربع نهائي البطولة بعد تخطى عقبة نظيره كريمونيزي، بهدفين مقابل هدف.