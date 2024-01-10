إرتفاع أسعار الأسماك بأسواق البحيرة اليوم الأربعاء

واصلت أسعار الأسماك الطازجة والمجمدة إرتفاعها، في أسواق قري ومدن محافظة البحيرة، صباح اليوم الأربعاء الموافق 10 يناير 2024، بقيمة تتراوح بين 5 إلى 10 جنيهات للكيلو، حيث تراوحت أسعار البوري بين مابين 110 إلى 120جنيها حسب الحجم ، و تراوحت أسعار البلطي أحجام كبيرة مابين 80 إلى 90 جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار البلطي أحجام متوسطة مابين 65 إلى 70جنيها للكيلو، وترواحت أسعار البلطي أحجام صغيرة مابين 40 إلى 55 جنيها للكيلو .

وتراوحت أسعار الجمبري الطازج كبير الحجم مابين 250إلي 300جنيها للكيلو، بينما تراوحت أسعار الجمبري أحجام المتوسطة مابين 200 إلى 220 جنيها للكيلو ،وتراوحت أسعار الأحجام الصغيرة مابين 170 إلى 190جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الجمبري المجمد مابين 150إلي 180جنيها للكيلو.

وبلغت أسعار السردين البلدي مابين 55 إلى 70جنيها للكيلو ،بينما تراوحت أسعار السبيط مابين 190إلي 220جنيها للكيلو، كما تراوحت أسعار الأسماك المجمدة مابين 60 إلي 70جنيها للكيلو .