تعرف علي حالة الطقس بمدن جنوب سيناء

طالبت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة على مدار اليوم الاربعاء، 10-1-2024، وتناول المشروبات الدافئة، وتناول الأطعمة التي تحتوى على فيتامين سى لتعزيز المناعة، وعدم الإصابة بنزلات البرد الحادة خلال موسم الشتاء الجاري .

و أشارات هيئة الارصاد في بيان لها ان درجات الحرارة في انخفاض تدريجي، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وتسجل أقل من 20 درجة مئوية على القاهرة، ويميل الطقس للدفء نسبيًا تحت أشعة الشمس، إلا أنه مع غروب الشمس تنخفض حرارة الليل بشكل ملحوظ ما بين 7-8 درجات على المناطق الشمالية، وإلى حدود 10 درجات على مناطق الصعيد في أجواء شديدة البرودة ليلًا.

البحر المتوسط

حالة البحر المتوسط، مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 3.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

وحالة البحر الأحمر

أما عن حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 10 يناير 2024م، بمدن و وديان محافظة جنوب سيناء:-