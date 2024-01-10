بداخل كرتونة.. العثور على طفلة حديثة الولادة بشوارع الأقصر

عثر أهال بقرية الدير شرق، التابعة لمركز ومدينة إسنا بجنوب محافظة الأقصر، على طفلة حديثة الولادة، ملقاة داخل كرتونة في الشارع، وتم على الفور إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة عمليات مجلس إسنا إخطارا من الأهالي يفيد بالعثور على طفلة حديثة الولادة داخل كرتونة وملقاه بأحد الشوارع داخل قرية الدير، وتم على الفور إبلاغ الجهات المعنية؛ لكشف اللغز، ووضع الطفلة في دار رعاية.



تحرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.